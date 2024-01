January 29, 2024 / 10:15 AM IST

Tom Hurtley : ఇంగ్లండ్ యువ స్పిన్న‌ర్ టామ్ హ‌ర్ట్లే(Tom Hurtley) అరంగేట్రంలోనే జ‌ట్టును గెలిపించాడు. బ‌ల‌మైన బ్యాటింగ్ లైన‌ప్ ఉన్న టీమిండియాపై లెఫ్టార్మ్‌ స్పిన్నర్‌ ఏడు వికెట్లతో అత్యుత్త‌మ గ‌ణాంకాలు న‌మోదు చేశాడు. త‌ద్వారా అరంగేట్రం మ్యాచ్‌లో ఉత్త‌మ ప్ర‌ద‌ర్శ‌న క‌న‌బ‌రిచిన మూడో ఇంగ్లండ్ బౌల‌ర్‌గా హ‌ర్ట్లే రికార్డు సృష్టించాడు. త‌క్కువ ప‌రుగుల‌కే 7 వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టిన రెండో ఇంగ్లీష్ బౌల‌ర్‌గా ఈ యంగ్‌స్ట‌ర్ మ‌రో ఘ‌న‌త సొంతం చేసుకున్నాడు.

హ‌ర్ట్లే కంటే ముందు జేమ్స్ లాంగ్రిడ్జే(James Langridge), జిమ్ లేక‌ర్‌(Jim laker)లు ఏడు వికెట్లతో రికార్డు నెల‌కొల్పారు. 1933లో తొలి టెస్టు ఆడిన జేమ్స్ వెస్టిండీస్‌పై 56 ప‌రులిచ్చి 7 వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టాడు. హ‌ర్ట్లే కూడా ఏడు వికెట్లు తీసినా 62 ర‌న్స్ ఇచ్చాడు. ఇక 1948లో అరంగేట్రం చేసిన జిమ్ లేక‌ర్ వెస్టిండీస్‌పైనే 103 ర‌న్స్ ఇచ్చి ఏడు వికెట్ల ప్ర‌ద‌ర్శ‌నతో మెరిశాడు.

A day Tom Hartley will never forget!

ఉప్ప‌ల్ స్టేడియంలో జ‌రిగిన మొద‌టి టెస్టు తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో రెండే వికెట్లు తీసిన‌ టామ్ హ‌ర్ట్లే.. రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో టీమిండియా ప‌త‌నాన్ని శాసించాడు. సూప‌ర్ బౌలింగ్‌తో ఒకే ఓవ‌ర్లో య‌శ‌స్వీ జైస్వాల్(15), శుభ్‌మ‌న్ గిల్‌(0)ల‌ను ఔట్ చేశాడు. కాసేప‌టికే డేంజ‌ర‌స్ రోహిత్ శ‌ర్మ‌(39) ఎల్బీగా వెన‌క్కి పంపిన హ‌ర్ట్లే భార‌త్‌ను ఒత్తిడిలోకి నెట్టాడు. కీల‌క భాగ‌స్వామ్యంతో ఇంగ్లండ్‌ను భ‌య‌పెట్టిన‌ తెలుగు కుర్రాడు శ్రీ‌క‌ర్ భ‌ర‌త్‌(28), అశ్విన్‌(28)లు ఔట్ చేసి ఓట‌మి అంచుల్లోకి నెట్టాడు.

