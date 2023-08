August 6, 2023 / 09:44 PM IST

IND vs WI : వెస్టిండీస్‌తో జ‌రుగుతున్న‌ రెండో టీ20లోనూ భార‌త యువ బ్యాట‌ర్లు త‌డ‌బడ్డారు. దాంతో 7 వికెట్ల న‌ష్టానికి 152 ప‌రుగులు చేసింది. మిడిలార్డ‌ర్‌లో తిల‌క్ వ‌ర్మ (51 : 41 బంతుల్లో 5 ఫోర్లు, ఒక సిక్స్‌) ఒక్క‌డే హాఫ్ సెంచ‌రీతో రాణించాడు. ఒక‌వైపు వికెట్లు ప‌డుతున్నా ధాటిగా ఆడిన తిల‌క్.. ఇషాన్ కిష‌న్‌(27), హార్దిక్ పాండ్యా(24)తో కలిసి స్కోర్‌ను ప‌రుగెత్తించాడు. ఆ త‌ర్వాత అక్ష‌ర్ ప‌టేల్‌(14)తో కలిసి కెప్టెన్ పాండ్యా ఇన్నింగ్స్ నిర్మించాడు. చివ‌ర్లో ర‌వి బిష్ణోయ్‌(8 నాటౌట్), అర్ష్‌దీప్ సింగ్‌(6 నాటౌట్) బ్యాట్ ఝులిపించ‌డంతో భార‌త్ 150 ప‌రుగులు చేయ‌గ‌లిగింది.

Maiden T20I FIFTY for @TilakV9 👏👏

What a fine knock this has been by the youngster.

Live – https://t.co/mhKN4Dq5T0… #WIvIND pic.twitter.com/JpYUP2M7ho

— BCCI (@BCCI) August 6, 2023