March 8, 2024 / 03:54 PM IST

IND vs ENG 5th Test ఇంగ్లండ్‌తో ధ‌ర్మ‌శాల‌లో జ‌రుగుతున్న ఐదో టెస్టులో భార‌త జ‌ట్టు(Team India) కొండంత స్కోర్ దిశ‌గా ప‌య‌నిస్తోంది. ఈ మ్యాచ్‌లో టీమిండియా టాపార్డ‌ర్(Top Order) అరుదైన ఫీట్ సాధించింది. ఏకంగా ఐదుగురికి ఐదుగురు హాఫ్ సెంచ‌రీపైనే స్కోర్ చేశారు. భారత క్రికెట్ చ‌రిత్ర‌లో టాపార్డ‌ర్ ఈ రేంజ్‌లో ఆడ‌డం ఇది నాలుగోసారి.

తొలి రోజు ఓపెన‌ర్లు య‌శ‌స్వీ జైస్వాల్(57), రోహిత్ శ‌ర్మ‌(103)లు అర్ధ శ‌తకాలు పూర్తి చేసుకోగా.. రెండో రోజు శుభ్‌మ‌న్ గిల్(110), అరంగేట్రం కుర్రాడు దేవ్‌ద‌త్ ప‌డిక్క‌ల్‌(65), స‌ర్ఫ‌రాజ్ ఖాన్(56)లు యాభై బాదేశారు.

It’s only the fourth time that India’s top five batters have all scored 50+ in the same Test innings, the first time against England 👏 #INDvENG pic.twitter.com/DWkV7i0nqc

