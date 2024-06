June 30, 2024 / 10:22 PM IST

Team India : పొట్టి వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ ట్రోఫీ గెలుపొందిన‌ రోహిత్ శ‌ర్మ(Rohit Sharma) బృందం యావ‌త్ దేశాన్ని సంబురాల్లో ముంచేసింది. 13 ఏండ్ల ట్రోఫీ క‌ల‌ను సాకారం చేసి ఐసీసీ టైటిళ్ల సంఖ్య‌ను నాలుగుకు చేర్చింది. దాంతో, సొంత‌గ‌డ్డ‌పై భార‌త జ‌ట్టుకు ఘ‌న‌ స్వాగ‌తం ప‌లికేందుకు యావ‌త్ దేశం త‌యారైపోయింది. అయితే.. రోహిత్ సేన‌ స్వ‌దేశానికి రావ‌డం ఆల‌స్యం అయ్యేలా ఉంది.

ఎందుకంటే.. ఫైన‌ల్ మ్యాచ్‌కు వేదికైన‌ బార్బ‌డోస్‌ (Barbados)కు తుఫాన్ ముప్పు ఉంద‌ని వాతావ‌ర‌ణ శాఖ తెలిపింది. ‘బెరిల్’ (Beryl) అనే తుఫాన్ హెచ్చ‌రిక‌ల నేప‌థ్యంలో అధికారులు అప్ర‌మ‌త్త‌మ‌య్యారు. న‌ష్ట నివార‌ణ చ‌ర్య‌ల్లో భాగంగా బార్బ‌డోస్ ఎయిర్‌పోర్ట్‌ను మూసివేయ‌నున్నారు. దాంతో, భార‌త జ‌ట్టు ఒక‌టి రెండు రోజులు టీమ్ హోట్‌లోనే ఉంటుంద‌ని సమాచారం.

Hurricane Beryl will hit Barbados either tonight or early morning Monday. The landfall is going to be severe. Barbados airport will shut down and flights are being cancelled. Even the Indian team will be stuck here till the Hurricane subsides and airport resumes.

We are stuck…

— Vikrant Gupta (@vikrantgupta73) June 30, 2024