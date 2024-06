June 30, 2024 / 09:13 PM IST

Michael Vaughan : భార‌త జ‌ట్టు టీ20 వ‌రల్డ్ క‌ప్ విజ‌యంలో కీల‌క‌మైన జ‌స్ప్రీత్ బుమ్రా (Jasprit Bumrah)పై ప్ర‌శంసల జ‌ల్లు కురుస్తోంది. క్రికెట్ చ‌రిత్ర‌లో బ‌మ్రా అంత నిఖార్సైన బౌల‌ర్ లేడంటూ మాజీలు కితాబిస్తున్నారు. మెగా టోర్నీలో అద‌ర‌గొట్టిన ఈ యార్క‌ర్ కింగ్‌ను ఇంగ్లండ్ మాజీ కెప్టెన్ మైఖేల్ వాన్ (Michael Vaughan) ఆకాశానికెత్తేశాడు. ‘వైట్ బాల్ క్రికెట్‌(వ‌న్డే, టీ20)లో బుమ్రాను మించిన ఫాస్ట్ బౌల‌ర్ లేడ‌’ని స్టేట్‌మెంట్ ఇచ్చేశాడు. టైమ్ దొర‌క‌డ‌మే ఆల‌స్యం ప‌నిగట్టుకొని మ‌రీ భార‌త ఆట‌గాళ్ల‌ను విమ‌ర్శించే వాన్.. బుమ్రాను పొగ‌డ్త‌ల్లో ముంచేయ‌డం గ‌మ‌నార్హం.

‘పాక్ దిగ్గ‌జం వ‌సీం అక్ర‌మ్(Wasim Akram) ప్ర‌త్యేక‌మైన వాడే. కానీ, అత‌డి కంటే బుమ్రా చాలా స్పెష‌ల్. అత‌డు ఒత్తిడిలోనూ అద్భుతంగా రాణిస్తున్నాడు. బ్యాట‌ర్లు బుమ్రాపై ఎదురుదాడి చేయాల‌నుకుంటారు. కానీ, వాళ్ల‌ను గ‌మ‌నించి అత‌డు తెలివిగా బౌలింగ్ చేస్తాడు. అత‌డి అమ్ముల‌పొదిలోని స్లో డెలివ‌రీ బాల్ నిజంగా సూప‌ర్’ అని వాన్ తెలిపాడు.

టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ ఆరంభం నుంచి అద‌ర‌గొట్టిన బుమ్రా.. ఫైన‌ల్లోనూ త‌న మ్యాజిక్ చూపించాడు. మ్యాచ్ చేజారుతున్న స‌మయంలో మార్కో జాన్‌సెన్ వికెట్ తీయ‌డ‌మే కాకుండా ఆఖ‌ర్లో పొదుపుగా బౌలింగ్ చేశాదు. మొత్తంగా 4.27 ఎకాన‌మీతో 15 వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టిన ఈ స్పీడ్‌స్ట‌ర్ ‘ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది సిరీస్’ అవార్డు గెలుపొందాడు. అజేయ భార‌త్ బార్బ‌డోస్‌లో అద్భుతం చేసింది. ‘నువ్వా నేనా’ అన్న‌ట్టు సాగిన హోరాహోరీ పోరులో చిర‌స్మ‌ర‌ణీయ విజ‌యాన్ని సాధించింది. ఆల్‌రౌండ్ షోతో స‌ఫారీల‌ను మ‌ట్టిక‌రిపించి రెండో టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌ను సొంతం చేసుకుంది. హెడ్‌కోచ్ రాహుల్ ద్ర‌విడ్‌ (Rahul Dravid)కు మ‌ర్చిపోలేని కానుక అందించింది.

