September 6, 2024 / 04:16 PM IST

Vikram Rathour : భార‌త జ‌ట్టు మాజీ కోచ్ విక్ర‌మ్ రాథోర్(Vikram Rathour) మ‌ళ్లీ రంగంలోకి దిగాడు. టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ గెలుపొందిన‌ టీమిండియాకు బ్యాటింగ్ కోచ్‌గా సేవ‌లందించిన విక్ర‌మ్ తాజాగా న్యూజిలాండ్(Newzealand) జ‌ట్టు కోచింగ్ స్టాఫ్‌లో చేరాడు. త్వ‌ర‌లోనే అఫ్గ‌నిస్థాన్‌తో కివీస్ ఏకైక టెస్టు ఆడ‌నుంది. ఈ మ్యాచ్ కోసం న్యూజిలాండ్ క్రికెట్ అనుభ‌వ‌జ్ఞుడైన‌ రాథోర్‌ను బ్యాటింగ్ కోచ్‌గా నియ‌మించింది.

శ్రీ‌లంక దిగ్గ‌జ స్పిన్న‌ర్ రంగ‌న హెరాత్‌(Rangana Herath) స్పిన్ బౌలింగ్ కోచ్‌గా ఎంపిక‌య్యాడు. హెరాత్‌ను శ్రీ‌లంతో జ‌రుగ‌బోయే రెండు టెస్టుల‌కు కూడా కొన‌సాగిస్తామ‌ని న్యూజిలాండ్ క్రికెట్ వెల్ల‌డించింది. ‘ఆసియాలో జ‌రుగ‌బోయే మూడు టెస్టుల‌కు రంగ‌న హెరాత్ స్పిన్ బౌలింగ్ కోచ్‌గా ఎంపిక‌య్యాడు. భార‌త మాజీ క్రికెట‌ర్ విక్ర‌మ్ రాథోర్ అఫ్గ‌నిస్థాన్‌తో నోయిడాలో జ‌రుగ‌బోయే ఏకైక టెస్టుకు బ్యాటింగ్ కోచ్‌గా వ్య‌వ‌హ‌రించ‌నున్నాడు’ అని న్యూజిలాండ్ క్రికెట్ ఓ ప్ర‌క‌ట‌న‌లో తెలిపింది.

