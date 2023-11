November 4, 2023 / 10:12 AM IST

ODI World Cup 2023 : ప్ర‌పంచ క‌ప్‌లో వ‌రుసపెట్టి ప్ర‌త్య‌ర్థుల‌ను మ‌ట్టిక‌రిపిస్తున్న‌ భార‌త జట్టు(Team India)కు ఊహించ‌ని షాక్ త‌గిలింది. మోకాలి గాయంతో బాధ ప‌డుతున్న‌ స్టార్ ఆల్‌రౌండ‌ర్ హార్దిక్ పాండ్యా(Hardhik Pandya).. వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ టోర్నీ మొత్తానికి దూర‌మ‌య్యాడు. ఈ విష‌యాన్ని శ‌నివారం బీసీసీఐ అధికారికంగా వెల్ల‌డించింది. అత‌డి స్థానంలో కుడిచేతివాటం పేస‌ర్‌ ప్ర‌సిధ్ కృష్ణ‌(Prasidh Krishna) ఎంపికయ్యాడు. ఐసీసీ ఈవెంట్ టెక్నిక‌ల్ క‌మిటీ కూడా పాండ్యా రీప్లేస్‌మెంట్‌గా ప్ర‌సిధ్ ఆడేందుకు అంగీక‌రించింది. ప్ర‌సిధ్ ఇప్ప‌టివ‌ర‌కూ 17 వ‌న్డేలు మాత్ర‌మే ఆడాడు.

వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో బంగ్లాదేశ్‌తో పుణేలో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో పాండ్యా గాయ‌ప‌డ్డాడు. బౌలింగ్ చేస్తూ బంతిని అడ్డుకునే క్ర‌మంలో అత‌డి ఎడ‌మ కాలు మ‌డ‌త‌ప‌డింది. నొప్పితో మైదానం వీడిన పాండ్యా ఆత‌ర్వాత బౌలింగ్‌కు రాలేదు. ప్ర‌స్తుతం బెంగ‌ళూరులోని నేష‌న‌ల్ క్రికెట్ అకాడ‌మీలో కోలుకుంటున్న హార్దిక్.. న్యూజిలాండ్‌, ఇంగ్లండ్‌, శ్రీ‌లంక మ్యాచ్‌ల‌కు దూర‌మ‌య్యాడు.

Hardik Pandya will miss the rest of the #CWC23 after hurting his left ankle against Bangladesh 🤕

He has failed to recover in time and Prasidh Krishna will replace him in the squad pic.twitter.com/jd2DBS8X24

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) November 4, 2023