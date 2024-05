May 28, 2024 / 06:04 PM IST

Team India : ప్ర‌తిష్ఠాత్మ‌క‌ బోర్డ‌ర్ – గవాస్కర్ ట్రోఫీకి ముందు ఆస్ట్రేలియా గ‌డ్డ‌పై టీమిండియా(Team India) రెండు వామ‌ప్ మ్యాచ్‌లు ఆడ‌నుంది. ఆ త‌ర్వాత‌ న‌వంబ‌ర్ 22న పెర్త్ స్టేడియం(Perth Stadium)లో జ‌రిగే తొలి టెస్టుతో సిరీస్ ప్రారంభం కానుంది. ఈ విష‌యాన్ని మంగ‌ళ‌వారం క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా వెల్ల‌డించింది. భార‌త సీనియ‌ర్ జ‌ట్టు, భారత‌ ఏ జట్టుతో నంబ‌ర్ 15 నుంచి 17 వ‌ర‌కు అంత‌ర్గ‌త స్క్వాడ్ మ్యాచ్ ఆడ‌నుంద‌ని సీఏ తెలిపింది.

బోర్డ‌ర్ – గ‌వాస్క‌ర్ ట్రోఫీ 2024-25 సిరీస్‌లో భార‌త్, ఆస్ట్రేలియాలు ఈసారి ఐదు మ్యాచ్‌లు ఆడ‌నున్నాయి. దాంతో, భార‌త ఏ జ‌ట్టు అక్టోబ‌ర్‌లోనే ఆస్ట్రేలియాకు వెళ్ల‌నుంది. అక్క‌డ ఆసీస్ ఏ టీమ్‌తో రెండు ఫ‌స్ట్ క్లాస్ మ్యాచ్‌లు ఆడ‌నుంది.

The rivalry continues to grow 💪

Australia A will take on India A as a prelude to the Border-Gavaskar Trophy this summer as the two top-ranked Test nations prepare for their hugely anticipated showdown. pic.twitter.com/53fZJpGI4k

— Cricket Australia (@CricketAus) May 28, 2024