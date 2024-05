May 6, 2024 / 11:22 PM IST

MI vs SRH : ప్లే ఆఫ్స్ రేసులో లేని ముంబై ఇండియ‌న్స్(Mumbai Indians) సొంత మైదానంలో గ‌ర్జించింది. త‌మ‌పై రికార్డు స్కోర్‌ కొట్టిన‌ స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్‌ను చిత్తుగా ఓడించి ప్ర‌తీకారం తీర్చుకుంది. సోమ‌వారం ఏక‌ప‌క్షంగా సాగిన పోరులో టీ20 సంచ‌ల‌నం సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్(102 నాటౌట్) శ‌త‌కంతో మెర‌వ‌గా.. తెలుగు కుర్రాడు తిల‌క్ వ‌ర్మ‌(37 నాటౌట్) మ‌రోసారి సాధికారిక ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. వీళ్లు నాలుగో వికెట్‌కు సెంచ‌రీ భాగ‌స్వామ్యం నెల‌కొల్ప‌డంతో హైద‌రాబాద్‌పై ముంబై 7 వికెట్ల తేడాతో గెలిచింది. దాంతో, ఈ మ్యాచ్‌లో గెలిచి ఫ్లే ఆఫ్స్‌కి చేరాల‌నుకున్న క‌మిన్స్ బృందం క‌ల‌లు క‌ల్ల‌ల‌య్యాయి.

వాంఖ‌డేలో ముంబై ఇండియ‌న్స్ ఆల్‌రౌండ్ షోతో హైద‌రాబాద్‌ను హ‌డ‌లెత్తించింది. బౌల‌ర్ల కృషితో 173 ప‌రుగుల‌కే క‌ట్ట‌డి చేసిన ముంబై.. ఆ త‌ర్వాత స్టార్ బ్యాట‌ర్ సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్(102 నాటౌట్) విధ్వంసంతో నాలుగో విజ‌యం సాధించింది. ప్లే ఆఫ్స్ బెర్తు పోయిన వేళ గౌర‌వం కోసం ఆడుతున్న పాండ్యా సేన‌కు సూర్య‌, తిల‌క్ వ‌ర్మ‌(37 నాటౌట్) విక్ట‌రీని గిఫ్ట్‌గా ఇచ్చారు. వీళ్లిద్ద‌రూ నాలుగో వికెట్‌కు ర‌న్స్ జోడించ‌డంతో, ముంబై అల‌వోక‌గా గెలుపొందింది.

