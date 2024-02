February 12, 2024 / 02:50 PM IST

Suresh Raina : భార‌త మాజీ ఆల్‌రౌండ‌ర్ సురేశ్ రైనా(Suresh Raina) మ‌ళ్లీ పసుపు రంగు జెర్సీలో క‌నిపించ‌బోతున్నాడు. మాజీ ఆల్‌రౌండ‌ర్ యువ‌రాజ్ సింగ్‌(Yuvraj Singh)తో క‌లిసి టీమిండియాకు ఎన్నో చిర‌స్మ‌ర‌ణీయ విజయాలు అందించిన రైనా.. అనంత‌రం ఇండియ‌న్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్‌(IPL)లో చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్ ప్ర‌ధాన ఆట‌గాడిగా చిత‌క్కొట్టాడు.

కొన్నాళ్లుగా ఆట‌కు దూర‌మైన‌ ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ‌ర్ ఇండియ‌న్ వెట‌ర‌న్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్(Indian Veteran Premier League) ఆరంభ సీజ‌న్‌లో అభిమానుల‌ను అల‌రించ‌నున్నాడు. ఈ డాషింగ్ బ్యార‌ట్ సొంత రాష్ట్రం ఉత్త‌ర‌ప్ర‌దేశ్ సార‌థిగా బ‌రిలోకి దిగ‌నున్నాడు. ఈ విష‌యాన్ని రైనా సోషల్ మీడియా వేదిక‌గా వెల్ల‌డించాడు.

‘అంద‌రికి హాయ్. నేను సురేశ్ రైనా. ఇండియ‌న్ వెట‌ర‌న్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్‌లో భాగం అవుతున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. నేను ఉత్త‌ర‌ప్ర‌దేశ్ టీమ్ త‌ర‌ఫున ఆడుతున్నా. ఈ లీగ్‌తో వెట‌ర‌న్ క్రికెట‌ర్ల‌తో మ‌ళ్లీ మ‌మేకం అయ్యే చాన్స్ దొరికింది’ అంటూ రైనా త‌న పోస్ట్‌లో రాసుకొచ్చాడు.

Legends collide in the Indian Veteran Premier League (IVPL) as cricket icons like Chris Gayle, Virender Sehwag, Suresh Raina, Herschel Gibbs, Yusuf Pathan and many more grace the pitch! pic.twitter.com/VauDT4qyFE

— Indian Veteran Premier League (@ivplt20) February 11, 2024