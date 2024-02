RJD MLAs | నేడు బీహార్‌ అసెంబ్లీలో నితీశ్‌ సర్కారుకు బలపరీక్ష.. ప్రభుత్వంవైపు కూర్చున్న ముగ్గురు ఆర్జేడీ ఎమ్మెల్యేలు..!

February 12, 2024 / 01:39 PM IST

RJD MLAs: బీహార్‌ సీఎం నితీశ్‌ కుమార్‌ ఇవాళ అసెంబ్లీలో బలపరీక్షను ఎదుర్కోనున్నారు. అసెంబ్లీలో విశ్వాస తీర్మానం ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా తన సర్కారుకు ఎమ్మెల్యేల మద్దతు కోరనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో బలపరీక్ష కోసం ఇప్పటికే బీహార్ అసెంబ్లీ సమావేశమైంది. ఈ సందర్భంగా ప్రతిపక్ష ఆర్జేడీకి చెందిన ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేలు ప్రభుత్వం వైపు కూర్చోవడం చర్చనీయాంశమైంది.

#WATCH | RJD MLAs Chetan Anand, Neelam Devi

and Prahlad Yadav sit on the government side in the Bihar Assembly in Patna.

Floor Test of CM Nitish Kumar’s government to prove their majority will be held today. pic.twitter.com/JhIlNiaiNR

— ANI (@ANI) February 12, 2024