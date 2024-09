September 10, 2024 / 06:29 PM IST

Suresh Raina : భార‌త మాజీ ఆల్‌రౌండ‌ర్ సురేశ్ రైనా (Suresh Raina) మ‌ళ్లీ బ్యాటుతో బాదేందుకు సిద్ధ‌మ‌వుతున్నాడు. అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్‌కు వీడ్కోలు త‌ర్వాత ఫ్రాంచైజ్ క్రికెట్‌లో మెరుస్తున్న రైనా.. ఇక‌ యూఎస్ టీ10 లీగ్‌(US Masters T10 League)లో త‌న మార్క్ ఆట‌తో చెల‌రేగ‌నున్నాడు. కొత్త ఫ్రాంచైజీ చికాగో ప్లేయ‌ర్స్(Chicago Players) త‌ర‌ఫున ప‌రుగుల వ‌ర‌ద పారించేందుకు ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ‌ర్ ఉత్సాహంగా ఎదురుచూస్తున్నాడు.

ఈ విష‌యాన్ని రైనా సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా మంగ‌ళ‌వారం అంద‌రితో పంచుకున్నాడు. ‘యూఎస్ మాస్ట‌ర్స్ టీ10 లీగ్‌లో భాగం అవుతున్నందుకు చాలా థ్రిల్‌గా ఉంది. ఈమ‌ధ్య కాలంలో బాగా పాపుల‌ర్ అవుతున్న టీ10 లీగ్‌లో ఆడ‌డాన్ని ఎంజాయ్ చేయ‌బోతున్నా. అమెరికాలోని క్రికెట్ అభిమానుల ముందు ఆడేందుకు ఎంతో ఆతృత‌గా ఉన్నాను’ అని రైనా ఎక్స్ పోస్ట్‌లో తెలిపాడు.

Suresh Raina will play for The Chicago Players in US Masters T10 🥳#USMastersT10 #SureshRaina #Raina @ImRaina pic.twitter.com/BM7V8lN28j

— Dhoni Raina Team (@DhoniRainaTeam) September 10, 2024