June 30, 2024 / 04:27 PM IST

INDW vs SAW : దక్షిణాఫ్రికాతో జ‌రుగుతున్న‌ ఏకైక టెస్టులో భార‌త మ‌హిళ‌ల జ‌ట్టు ప‌ట్టుబిగించింది. మూడో రోజు స్పిన్న‌ర్ స్నేహ్ రానా (8/77) విజృంభ‌ణ‌తో స‌ఫారీ జ‌ట్టు 266 ప‌రుగుల‌కే కుప్ప‌కూలింది. దాంతో, ప‌ర్యాట‌క జ‌ట్టు ఫాలో ఆన్ ఆడాల్సి వ‌చ్చింది. అయితే.. మొదటి ఇన్నింగ్స్‌ వైఫ‌ల్యం నుంచి పాఠాలు నేర్చిన దక్షిణాఫ్రికా బ్యాట‌ర్లు రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో నిల‌బడ్డారు. ఫాలో అన్‌లో 16 ప‌రుగుల వద్ద ఓపెన‌ర్ అనెకె బాస్చ్(9) ఔటైనా ధైర్యం కోల్పోలేదు. సునే ల‌స్(109) సెంచ‌రీతో ఆదుకోగా కెప్టెన్ లారా వొల్వార్డ్త్‌(83)లు కీల‌క భాగ‌స్వామ్యంతో జ‌ట్టును ఆదుకున్నారు. ప్ర‌మాద‌క‌రంగా మారుతున్న ఈ జోడీని హ‌ర్మ‌న్‌ప్రీత్ కౌర్ బౌల్డ్ చేసింది. దాంతో, 206 వ‌ద్ద స‌ఫారీ జ‌ట్టు రెండో వికెట్ కోల్పోయింది.

తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో ఆర్ధ శ‌త‌కంతో మెరిసిన‌ సునే ల‌స్(109) మ‌రోసారి ఆపద్భాంద‌వురాలైంది. టీమిండియా బౌల‌ర్ల‌ను స‌మ‌ర్ధంగా ఎదుర్కొన్న సునే సూపర్ సెంచ‌రీతో క‌దం తొక్కింది. కెప్టెన్ లారా వొల్వార్డ్త్‌తో క‌లిసి కీల‌క భాగ‌స్వామ్యం నిర్మించింది. వీళ్లిద్ద‌రూ రెండో వికెట్‌కు 190 ర‌న్స్ జోడించారు. ప్ర‌స్తుతం ఆల్‌రౌండ‌ర్ మ‌రిజానే కాప్(1), లారాలు మ‌రో భాగ‌స్వామ్యం నెల‌కొల్పే ప‌నిలో ఉన్నారు. ద‌క్షిణాఫ్రికా ఇంకా 128 ప‌రుగులు వెన‌క‌బ‌డింది.

A fantastic maiden Test hundred from Sune Luus 🙌

She has led South Africa’s fight after they were made to follow on https://t.co/07jDs5V6cu #INDvSA pic.twitter.com/PenmPC6wns

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) June 30, 2024