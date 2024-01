January 25, 2024 / 03:23 PM IST

IND vs ENG : ఉప్పల్ స్టేడియంలో జ‌రుగుతున్న తొలి టెస్టులో ఇంగ్లండ్(England) 246 ప‌రుగుల‌కే ఆలౌట‌య్యింది. భార‌త స్పిన్న‌ర్లు విజృంభించ‌డంతో స్టోక్స్ సేన‌ మొద‌టి రోజే మూడో సెష‌న్‌లో కుప్ప‌కూలింది. కెప్టెన్ ఇన్నింగ్స్ ఆడిన‌ బెన్ స్టోక్స్(70)ను బుమ్రా బౌల్డ్ చేయ‌డంతో ఇంగ్లండ్ ఇన్నింగ్స్ ముగిసింది. భార‌త బౌర‌ర్ల‌లో జ‌డేజా మూడు, అశ్విన్, అక్ష‌ర్ ప‌టేల్, బుమ్రా రెండేసి వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టారు.

రెండేండ్లేగా బాజ్ బాల్ ఆట‌తో ప్ర‌త్య‌ర్థుల‌ను వ‌ణికిస్తున్న‌ ఇంగ్లండ్ బ్యాట‌ర్లు భార‌త గ‌డ్డ‌పై తేలిపోయారు. లంచ్ త‌ర్వాత త‌డ‌బడిన‌ ఇంగ్లండ్ జ‌ట్టు టీ స‌మ‌యానికి 215 స్కోర్ చేసింది. భార‌త స్పిన్ త్ర‌యం ర‌విచంద్ర‌న్ అశ్విన్, ర‌వీంద్ర జ‌డేజా, అక్ష‌ర్ ప‌టేల్ విజృంభ‌ణ‌తో.. ఒక‌దశ‌లో రెండొంద‌ల లోపే ఆలౌట్ అవుతుందునుకున్న జ‌ట్టును అత‌డు మార్క్ వుడ్(7 నాటౌట్), టామ్ హ‌ర్ట్లే(23)తో క‌లిసి విలువైన భాగ‌స్వామ్యాలు నెల‌కొల్పాడు. దాంతో, టీ టైమ్‌కి ఇంగ్లండ్ 8 వికెట్ల న‌ష్టానికి 215 ప‌రుగులు కొట్టింది.

సొంత‌గ‌డ్డ‌పై బాజ్ బాల్ ఆటతో యాషెస్ సిరీస్ స‌మం చేసుకున్న ఇంగ్లండ్ జ‌ట్టు భార‌త గ‌డ్డ‌పై తేలిపోయింది. తొలి సెష‌న్‌లోనే ఓపెన‌ర్లు జాక్ క్రాలే(18), బెన్ డ‌కెట్‌(35)ల‌తో పాటు ఓలీ పోప్‌(1)లు ఔట్ కావ‌డంతో.. ఇంగ్లండ్‌ను జానీ బెయిర్‌స్టో(37), జో రూట్(29) ఆదుకున్నారు. కానీ, లంచ్ త‌ర్వాత అక్ష‌ర్ ప‌టేల్ డేంజ‌ర‌స్ బెయిర్‌స్టోను బౌల్డ్ చేశాడు.

