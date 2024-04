April 24, 2024 / 09:52 AM IST

చెన్నై: ధోనీ(Dhoni) మైదానంలో ఉన్నాడంటే.. స్టేడియంలో ప్రేక్ష‌కులు థ్రిల్ కావాల్సిందే. చెన్నైలోని చిదంబ‌రం స్టేడియం అయితే హోరెత్తిపోతుంది. మంగ‌ళ‌వారం ల‌క్నో సూప‌ర్ గెయింట్స్‌తో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో.. మిస్ట‌ర్ కూల్ ధోనీ ఒకే ఒక్క బంతి ఆడాడు. ఆ బంతికి అత‌ను ఓ ఫోర్ కొట్టాడు. ఆ స‌మ‌యంలో స్టేడియంలోని ప్రేక్ష‌కులు కేరింత‌ల్లో ముగిగిపోయారు. ఇక ఫీల్డింగ్ స‌మ‌యంలో ధోనీ ఓ రివ్య్యూ కూడా తీసుకున్నాడు. 13వ ఓవ‌ర్‌లో తుషార్ దేశ్‌పాండే బౌలింగ్ చేశాడు. మార్క‌స్ స్టోయినిస్ బ్యాటింగ్ చేస్తున్న‌ప్పుడు అంపైర్ వైడ్ సిగ్న‌ల్ ఇచ్చాడు. అయితే ఆ బంతికి కీప‌ర్ ధోనీ రివ్యూ తీసుకున్నాడు. ధోనీ తీసుకున్న రివ్యూ స‌రైందే అని తేలింది. అంపైర్ వైడ్ కాల్‌ను రివ‌ర్స్ చేశాడు. ఇక ఆ డిసిషెన్ త‌ర్వాత ఇంట‌ర్నెట్ ఊగిపోయింది. ధోనీ రివ్యూ సిస్ట‌మ్ మీమ్స్‌తో చెల‌రేగిపోయారు.

When he reviews, just change your decision at that time. The reason why DRS= Dhoni Review System pic.twitter.com/BTNRObdPuj

— Div🦁 (@div_yumm) April 23, 2024