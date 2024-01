January 25, 2024 / 02:25 PM IST

IND vs ENG : తొలి టెస్టులో లంచ్ త‌ర్వాత త‌డ‌బడిన‌ ఇంగ్లండ్(England) జ‌ట్టు టీ స‌మ‌యానికి 215 స్కోర్ చేసింది. భార‌త స్పిన్ త్ర‌యం ర‌విచంద్ర‌న్ అశ్విన్, ర‌వీంద్ర జ‌డేజా, అక్ష‌ర్ ప‌టేల్ విజృంభ‌ణ‌తో.. ఒక‌దశ‌లో రెండొంద‌ల లోపే ఆలౌట్ అవుతుందునుకున్న జ‌ట్టును బెన్ స్టోక్స్(9) కెప్టెన్ ఇన్నింగ్స్‌తో ఆదుకున్నాడు. లోయ‌ర్ ఆర్డ‌ర్ బ్యాట‌ర్లు మార్క్ వుడ్(7 నాటౌట్), టామ్ హ‌ర్ట్లే(23)తో క‌లిసి విలువైన భాగ‌స్వామ్యాలు నెల‌కొల్పాడు. దాంతో, టీ టైమ్‌కి ఇంగ్లండ్ 8 వికెట్ల న‌ష్టానికి 215 ప‌రుగులు కొట్టింది.

