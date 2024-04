April 22, 2024 / 07:48 PM IST

Cummins – Mahesh Babu : ఐపీఎల్ ప‌దిహేడో సీజ‌న్‌లో ప్యాట్ క‌మిన్స్(Pat Cummins) త‌న కెప్టెన్సీ ప‌వ‌ర్ చూపిస్తున్నాడు. ఆస్ట్రేలియాకు నిరుడు రెండు ఐసీసీ ట్రోఫీలు క‌ట్ట‌బెట్టిన ఈ స్పీడ్‌స్ట‌ర్ ఇప్పుడు స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్‌(Sunrisers Hyderabad)ను గెలుపు దారిలో న‌డిపిస్తున్నాడు. ఢిల్లీపై గెలుపు జోష్‌లో ఉన్న క‌మిన్స్ తాజాగా టాలీవుడ్ ప్రిన్స్ మ‌హేశ్ బాబు(Mahesh Babu)ను హైద‌రాబాద్‌లో క‌లిశాడు. మ‌హేశ్‌తో దిగిన ఫొటోను స‌న్‌రైజ‌ర్స్ కెప్టెన్ ఎక్స్ ఖాతాలో పెట్టాడు.

‘టాలీవుడ్ ప్రిన్స్‌ను క‌లిసినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది అంటూ క్యాప్ష‌న్ రాశాడు. క్రికెట‌ర్, సినీ సూప‌ర్ స్టార్ ఓకే ఫ్రేమ్‌లో ఉన్న ఈ ఫొటో నెట్టింట వైర‌ల్ అవుతోంది. ఇక ‘గుంటూరు కారం’తో ఫ్యాన్స్‌ను ప‌ల‌క‌రించిన మ‌హేశ్ ప్ర‌స్తుతం రాజ‌మౌళి ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో హిట్ కొట్టే ప‌నిలో ఉన్నాడు.

Lovely to meet the Prince of Tollywood! @urstrulyMahesh 🎥 pic.twitter.com/icqxN5mCaS

— Pat Cummins (@patcummins30) April 22, 2024