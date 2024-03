March 26, 2024 / 07:45 PM IST

South Africa Cricket : పొట్టి ప్ర‌పంచ క‌ప్ ముందు ద‌క్షిణాఫ్రికా క్రికెట్ బోర్డు(South Africa Cricket) సంచ‌ల‌న నిర్ణయం తీసుకుంది. స్టార్ ఓపెన‌ర్ క్వింట‌న్ డికాక్(Quinton De Kock), పేస‌ర్ అన్రిజ్ నోకియా(Anrich Nortje)ల సెంట్ర‌ల్ కాంట్రాక్ట్ ర‌ద్దు చేసింది. పొట్టి వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ నేప‌థ్యంలో యువ క్రికెట‌ర్ల‌కు బొనాంజాగా కాంట్రాక్ట్‌లు క‌ట్ట‌బెట్టింది. ఏడాది కాలానికి 18 మందికి కాంట్రాక్ట్ ఖాయం చేసింది.

CSA ANNOUNCES PROTEAS MEN AND WOMEN’S CONTRACTED SQUAD FOR 2024/25🇿🇦

CSA has today announced the Proteas Men & Women’s contracted squad for the 2024/25 season, starting 01 May.

— Proteas Men (@ProteasMenCSA) March 26, 2024