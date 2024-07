July 8, 2024 / 10:02 PM IST

South Africa : పొట్టి ప్ర‌పంచ క‌ప్ ఫైన‌ల్ ఓట‌మి బాధ‌లో ఉన్న ద‌క్షిణాఫ్రికా (South Africa ) టెస్టు స‌మ‌రానికి స‌న్న‌ద్ధ‌మ‌వుతోంది. రెండు టెస్టుల సిరీస్ కోసం ఆగ‌స్టు నెల‌లో స‌ఫారీ జ‌ట్టు వెస్టీండీస్ ప‌ర్య‌ట‌న‌కు వెళ్ల‌నుంది. దాంతో, సోమ‌వారం సెలెక్ట‌ర్లు 16 మందితో కూడిన పటిష్ట‌మైన‌ బృందాన్ని ప్ర‌క‌టించారు. తెంబా బ‌వుమా (Temba Bavuma) కెప్టెన్‌గా వ్య‌వ‌హ‌రించ‌నుండ‌గా.. యువ‌కెర‌టం మాథ్యూ బ్రీట్జ్ ఈ సీరిస్‌తో అరంగేట్రం చేయ‌నున్నాడు.

తొలిసారి ఐసీసీ ఫైన‌ల్ చేరిన ఉత్సాహంలో దక్షిణాఫ్రికా ప్ర‌పంచ టెస్టు చాంపియ‌న్‌షిప్‌పై క‌న్నేసింది. అందుక‌ని ఈ సిరీస్ విజ‌య‌మే లక్ష్యంగా సీనియ‌ర్ ఆట‌గాళ్ల‌ను సెలెక్ట‌ర్లు ఎంపిక చేశారు. గాయం నుంచి కోలుకున్న పేస‌ర్ లుంగి ఎంగిడిని తీసుకున్నారు.

