June 30, 2024 / 06:00 PM IST

South Afirca : పొట్టి ప్ర‌పంచ క‌ప్ ఆసాంతం అద‌ర‌గొట్టిన దక్షిణాఫ్రికా (South Africa) ఫైన‌ల్లో ఒత్తిడికి తలొగ్గింది. అజేయంగా టైటిల్ పోరుకు దూసుకెళ్లిన ఎడెన్ మ‌ర్క్‌ర‌మ్(Aiden Markram) సేన‌ కింగ్స్‌ట‌న్ ఓవ‌ల్‌లో చ‌రిత్ర‌కు అడుగు దూరంలో ఆగిపోయింది. ఒక ద‌శ‌లో టీమిండియా క‌ప్ ఆశ‌ల‌ను ఆవిరి చేసి.. చివ‌రి మూడు ఓవ‌ర్ల‌లో అనూహ్యంగా త‌డ‌బ‌డింది. హార్దిక్ పాండ్యా సంచ‌ల‌న బౌలింగ్‌.. సూర్య‌కుమార్ మెరుపు ఫీల్డింగ్‌తో వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ ట్రోఫీ క‌ల నెర‌వేర‌కుండానే స‌ఫారీ జ‌ట్టు ఇంటిదారి ప‌ట్టింది.

‘చాంపియ‌న్ అయ్యేందుకు మ‌ళ్లీ వ‌స్తామంటూ’ దక్షిణాఫ్రికా జ‌ట్టు భారంగా స్వ‌దేశానికి ప‌య‌నమైంది. అయితే.. పొట్టి ప్ర‌పంచ క‌ప్ ఫైన‌ల్స్‌లో ద‌క్షిణాఫ్రికాకు వ‌రుస‌గా ఇది రెండో ఓట‌మి కావ‌డం ఆ దేశ అభిమానుల గుండెల్ని పిండేస్తోంది. నిరుడు అమ్మాయిల జ‌ట్టు సైతం టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ ఫైన‌ల్లో గెలుపు వాకిట బొక్క‌బోర్లా ప‌డింది.

Heartbreak for South Africa women in their first final in 2023, and for the men in 2024 😢 pic.twitter.com/WIBrefgiJz

