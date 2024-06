June 30, 2024 / 05:37 PM IST

INDW vs SAW : సొంత‌గ‌డ్డ‌పై జ‌రుగుతున్న టెస్టులో స్పిన్న‌ర్ స్నేహ్ రానా(8/77) ద‌క్షిణాఫ్రికా బ్యాట‌ర్లను బెంబేలెత్తించింది. కెరీర్‌లోనూ సంచ‌ల‌న బౌలింగ్‌తో ప‌ర్యాటక జ‌ట్టును కుప్ప‌కూల్చింది. రానా విజృంభ‌ణ‌తో స‌ఫారీ జ‌ట్టు తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 266 ప‌రుగుల‌కే ఆలౌట‌య్యింది. అనంత‌రం ఫాలో అన్ (Follow On) ఆడిన స‌ఫారీలకు ఆదిలోనే షాక్ త‌గిలింది. అయితే.. సునే ల‌స్(109) సెంచ‌రీతో క‌దం తొక్క‌గా.. లారా వొల్వార్డ్త్‌(93) కెప్టెన్ ఇన్నింగ్స్ ఆడింది. దాంతో, మూడో రోజు ఆట ముగిసే స‌రికి దక్షిణాఫ్రికా 2 వికెట్ల న‌ష్టానికి 232 ర‌న్స్ కొట్టింది. ఇంకా 105 ప‌రుగులు వెన‌క‌బ‌డి ఉంది.

రెండో రోజు బ్యాట‌ర్లు కొండంత స్కోర్ అందించ‌గా బౌల‌ర్లు త‌మ ప్ర‌తాపం చూపించారు. స్పిన్న‌ర్ స్నేహ్ రానా(8/77) కెరీర్ బెస్ట్ స్పెల్‌తో ద‌క్షిణాఫ్రికా న‌డ్డి విరిచింది. దాంతో, ఫాల్ ఆన్ ఆడిన స‌ఫారీలు రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో ప‌ట్టుద‌ల క‌న‌బ‌రిచారు. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో ఆర్ధ శ‌త‌కంతో మెరిసిన‌ సునే ల‌స్(109) మ‌రోసారి ఆపద్భాంద‌వురాలైంది.

The third to take an eight-wicket innings haul in women’s Tests!

A fantastic performance from Sneh Rana as India take a huge first-innings lead and enforce the follow-on 👏 https://t.co/hcTcvTUeJj #INDvSA pic.twitter.com/5DABZ4ylDw

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) June 30, 2024