June 30, 2024 / 05:30 PM IST

డెహ్రాడూన్‌: ఉత్తరాఖండ్‌లోని కేదార్‌నాథ్ ఆలయం వెనుక భారీ హిమపాతం సంభవించింది. ఆదివారం తెల్లవారుజామున గాంధీ సరోవర్ కొండలపై నుంచి హితపాతం (Avalanche) దూసుకొచ్చింది. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. ఆదివారం ఉదయం 5 గంటల సమయంలో కేదార్‌నాథ్‌లోని గాంధీ సరోవర్‌పై హిమపాతం సంభవించినట్లు రుద్రప్రయాగ్ సీనియర్ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ (ఎస్‌ఎస్‌పీ) డాక్టర్ విశాఖ అశోక్ భదానే తెలిపారు. దీని వల్ల ఎలాంటి ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరుగలేదని చెప్పారు.

కాగా, కేదార్‌నాథ్‌ ఆలయం వెనుక ఉన్న గాంధీ సరోవర్ కొండలపై నుంచి హిమపాతం జారిపడటం చూసి భక్తులు, స్థానికులు ఆందోళన చెందారు. అయితే ఈ పర్వతంపై హిమపాతాలు సంభవించడం అసాధారణం కాదని విపత్తు నిర్వహణ అధికారి నందన్ సింగ్ రాజ్‌వార్ తెలిపారు. ఈ పర్వతంపై అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి హిమపాతాలు జారుతుంటాయని చెప్పారు. కొండలపై బాగా మంచు పేరుకున్నప్పుడు ఇలాంటి సంఘటనలు జరుగుతాయని అన్నారు. అయితే ఈ హిమపాతాలు ఎలాంటి నష్టం కలిగించవని వెల్లడించారు. మరోవైపు కేదార్‌నాథ్ ఆలయం వెనుక భారీ హిమపాతం దూసుకొచ్చిన వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

VIDEO | Uttarakhand: An avalanche occurred over Gandhi Sarovar in Kedarnath. No loss of life and property was reported. More details are awaited. pic.twitter.com/yfgTrYh0oc

— Press Trust of India (@PTI_News) June 30, 2024