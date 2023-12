December 24, 2023 / 10:53 AM IST

INDW vs AUSW : ముంబైలోని వాంఖ‌డేలో ఆస్ట్రేలియాతో జ‌రుగ‌తున్న ఏకైక టెస్టులో భార‌త జ‌ట్టు(Team India) గెలుపు వాకిట నిలిచింది. స్పిన్నర్లు చెల‌రేగ‌డంతో ఆస్ట్రేలియాను 261 ప‌రుగుల‌కే ఆలౌట్ చేసింది. దాంతో, ప‌రుగులు 75 చేస్తే చారిత్రాత్మ‌క విజ‌యం టీమిండియా ఖాతాలో ప‌డనుంది. తొలి సెష‌న్‌లో భార‌త జ‌ట్టు పేస‌ర్లతో బౌలింగ్ దాడి ఆరంభించింది. కొద్ది సేపటికే డేంజ‌ర‌స్ అష్ గార్డ్‌న‌ర్‌(7)ను పూజా వ‌స్త్రాక‌ర్ ఎల్బీగా ఔట్ చేసింది.

ఆ త‌ర్వాత స్నేహ్ రానా ఒకే ఓవర్లో స‌థ‌ర్‌లాండ్(27), అల‌నా కింగ్‌(0)ను పెవిలియ‌న్ పంపింది. జెస్ జొనాసెన్‌(9)ను రాజేశ్వ‌రీ గైక్వాడ్ బౌల్డ్ చేయ‌డంతో కంగారూల‌ ఇన్నింగ్స్ ముగిసింది. భార‌త బౌల‌ర్ల‌లో స్నేహ్ రానా నాలుగు, రాజేశ్వ‌రీ గైక్వాడ్ రెండు వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టారు.

Sneh Rana gets the big wicket of Annabel Sutherland and then bowls Alana King first ball! #INDvAUS

▶️ https://t.co/uaFLxAnKj5 pic.twitter.com/R3fQnzLRaA

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) December 24, 2023