August 3, 2023 / 09:00 AM IST

Smriti Mandhana : భార‌త స్టార్ ఓపెన‌ర్ స్మృతి మంధాన‌(Smriti Mandhana) హండ్రెడ్ లీగ్‌(The Hundred League)లో రికార్డులు బ‌ద్ధ‌లు కొడుతోంది. సూప‌ర్ ఫామ్‌లో ఉన్న ఆమె ఈ లీగ్‌లో అత్య‌ధిక‌ సిక్స‌ర్లు కొట్టిన బ్యాట‌ర్‌గా రికార్డు సృష్టించింది. ఆమె ఖాతాలో ప్ర‌స్తుతం 13 సిక్స్‌లు ఉన్నాయి. అంతేకాదు 100 బాల్ టోర్నీలో అత్య‌ధిక‌ హాఫ్ సెంచ‌రీలతో మంధాన‌ భార‌త్‌కే చెందిన జెమీమా రోడ్రిగ్స్‌(Jemimah Rodrigues)తో క‌లిసి సంయుక్తంగా అగ్ర‌స్థానంలో నిలిచింది.

ఇప్ప‌టివ‌ర‌కూ జెమీమా, మంధాన ఇద్ద‌రూ నాలుగేసి అర్ధ శ‌త‌కాలు బాదారు. డియేండ్ర డాటిన్(Deandra Dottin), నాట్ సీవ‌ర్ బ్రంట్(Nat Sciver-Brunt), లారా వాల్వార్డ్త్‌(Laura Wolvaardt), డానియెల్లె వ్యాట్(Danielle Wyatt) మూడు ఫిఫ్టీల‌తో రెండో స్థానంలో ఉన్నారు.

💥 The first six of #TheHundred 2023! 💥

Who else but @mandhana_smriti? 😍 pic.twitter.com/cLMS5cb9ze

— The Hundred (@thehundred) August 1, 2023