SL vs AFG: జయసూర్య స్పిన్‌ మాయాజాలానికి చిత్తైన అఫ్గాన్‌.. లంక భారీ విజయం

February 5, 2024 / 03:08 PM IST

SL vs AFG: స్వదేశంలో అఫ్గానిస్తాన్‌తో ముగిసిన ఏకైక టెస్టులో శ్రీలంక పది వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. ఆట మూడో రోజు అద్భుతంగా ఆడిన అఫ్గాన్‌.. నాలుగో రోజు మాత్రం స్పిన్నర్‌ ప్రభాత్‌ జయసూర్య (5/107) స్పిన్‌ మాయాజాలానికి చిత్తైంది. నిన్న సెంచరీ చేసిన ఇబ్రహీం జద్రాన్‌ (114)తో పాటు జయసూర్య లోయరార్డర్‌ పనిపట్టాడు. అతడికి తోడుగా కసున్‌ రజిత కూడా మూడు వికెట్లు తీయడంతో అఫ్గాన్‌ 296 పరుగులకు ఆలౌట్‌ అయి లంక ముందు 56 పరుగుల లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించింది. లక్ష్యాన్ని లంక 7.2 ఓవర్లలోనే ఛేదించింది.

కొలంబోలోని ప్రేమదాస స్టేడియం వేదికగా సోమవారం ముగిసిన ఏకైక టెస్టులో మూడో రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి ఒక వికెట్‌ మాత్రమే కోల్పోయి 198 పరుగులు చేసింది. జద్రాన్‌తో పాటు రహ్మత్‌ షా (54)లు క్రీజులో ఉండటంతో అఫ్గాన్‌ భారీ స్కోరు సాధించడం పక్కా అని అఫ్గాన్లు భావించారు. కానీ జయసూర్య, రజితలు అఫ్గాన్లను కోలుకోనీయలేదు. రహ్మత్‌ షా ను రజిత ఔట్‌ చేయగా జద్రాన్‌, కెప్టెన్‌ హష్మతుల్లా షాహిది (18)లను జయసూర్య పెవిలియన్‌కు పంపాడు. ఆ తర్వాత వచ్చిన బ్యాటర్లలో నసీర్‌ జమల్‌ (41 నాటౌట్‌) ఒక్కడే క్రీజులో నిలబడ్డాడు. ఆరుగురు బ్యాటర్లు సింగిల్‌ డిజిట్‌కే పరిమితమయ్యారు.

