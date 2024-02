February 5, 2024 / 03:23 PM IST

Shreyas Iyer ; వైజాగ్ టెస్టులో టీమిండియా ఆల్‌రౌండ్ షోతో ఇంగ్లండ్‌ను చిత్తుగా ఓడించింది. నాలుగో రోజు బ‌జ్‌బాల్ ఆట‌తో చెల‌రేగాల‌నుకున్న 229 ర‌న్స్‌కే ఆలౌట్ చేసిన టీమిండియా సిరీస్ స‌మం చేసింది. ఇరుజ‌ట్ల‌ను విజ‌యం ఊరించిన ఈ మ్యాచ్‌లో నాలుగో రోజు ఆస‌క్తిక‌ర సంఘ‌ట‌న జ‌రిగింది. ఇంగ్లండ్‌ కెప్టెన్ బెన్ స్టోక్స్‌(Ben Stokes)కు భార‌త స్టార్ ఆట‌గాడు శ్రేయ‌స్ అయ్య‌ర్ (Shreyas Iyer) కౌంట‌ర్ ఇచ్చాడు. స్టోక్స్‌ను ర‌నౌట్ చేశాక‌ ఫింగ‌ర్ సెల‌బ్రేష‌న్‌(Finger Celebration)తో లెక్క స‌రిచేశాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈ వీడియో నెట్టింట వైర‌ల్ అవుతోంది.

నాలుగో రోజు లంచ్ త‌ర్వాత అశ్విన్ బౌలింగ్‌లో బెన్ ఫోక్స్(36) సింగిల్ తీసేందుకు ప్ర‌య‌త్నించాడు. నాన్‌స్ట్ర‌యిక‌ర్ స్టోక్స్(11) బ‌ద్ద‌కంగా క్రీజువైపు ప‌రుగెత్తాడు. అప్పటికే బంతి అందుకున్న అయ్య‌ర్ మెరుపు వేగంతో వికెట్ల‌ను గిరాటేశాడు. అంతే.. భారత ఆట‌గాళ్లంతా సంబురాల్లో మునిగిపోగా.. అయ్య‌ర్ మాత్రం ఫింగ‌ర్ సెల‌బ్రేష‌న్‌తో స్టోక్స్‌కు బుద్ది చెప్పాడు.

What a throw by shreyas Iyer 🤯 #INDvENG pic.twitter.com/oPiGZWICmo

మూడో రోజు టామ్ హ‌ర్ట్లే ఓవ‌ర్లో శ్రేయ‌స్ అయ్య‌ర్() భారీ షాట్ ఆడాడు. బౌండ‌రీ దిశ‌గా వెళ్తున్న ఆ బంతిని స్టోక్స్ ప‌రుగెత్తుతూ వెళ్లి డైవ్ చేస్తూ ప‌ట్టుకున్నాడు. క్యాచ్ పట్టిన‌ అనంత‌రం ఊరికే ఉండ‌క స్టేడియంలోని అభిమానుల‌కు ఇంగ్లండ్ కెప్టెన్‌ త‌న‌ చూపుడు వేలు చూపించాడు. అందుకు కౌంట‌ర్‌గా నాలుగో రోజు స్టోక్స్‌ను రనౌట్ చేసిన అయ్య‌ర్ తానేమీ త‌క్కువ కాద‌ని ఫింగ‌ర్ చూపించాడు.

Never ever mess with Indian players. #INDvENG pic.twitter.com/4LxgeosMUd

