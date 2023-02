February 21, 2023 / 09:15 PM IST

Shoaib Akhtar : పాకిస్థాన్ కెప్టెన్ బాబ‌ర్ ఆజాంపై ఆ దేశ మాజీ ఫాస్ట్ బౌల‌ర్ షోయ‌బ్ అక్త‌ర్ సంచ‌ల‌న కామెంట్ చేశాడు. అతడికి ఇంగ్లీష్ అంత‌గా రాదని, అందుక‌నే త‌మ దేశంలో అత‌ను పెద్ద బ్రాండ్ కాలేక‌పోయాడ‌ని అన్నాడు. బాబ‌ర్‌కు త‌న గురించి, త‌న ఆట గురించి కూడా ఇంగ్లీష్‌లో వ‌ర్ణించ‌డం రాదు. ఒక‌వేళ అత‌ను అన‌ర్గ‌ళంగా, చ‌క్క‌గా ఆంగ్లం మాట్లాడ‌గ‌లిగితే పాకిస్థాన్‌లో నంబ‌ర్ 1 బ్రాండ్ అంబాసిడ‌ర్ అయ్యేవాడ‌ని షోయ‌బ్ అభిప్రాయం వ్య‌క్తం చేశాడు. అక్త‌ర్ మాట్లాడిన వీడియో ఆన్‌లైన్‌లో వైర‌ల్ అవుతోంది.

స్థానిక ఛానెల్‌తో మాట్లాడిన అత‌ను.. ‘పాకిస్థాన్‌లో ఇంగ్లీష్ చ‌క్క‌గా మాట్లాడ‌గ‌ల క్రికెట‌ర్లు ఎవ‌రైనా ఉన్నారంటే?.. అది నేను, షాహిద్ ఆఫ్రీదీ, వ‌సీం అక్ర‌మ్ మాత్ర‌మే. అందుక‌నే మా ముగ్గురికే అన్ని వ్యాపార‌, వాణిజ్య ప్ర‌క‌ట‌న‌లు వ‌స్తాయి. ఎందుకంటే.. మేము ఇంగ్లీష్‌ మీడియాతో మాట్లాడ‌డం అనే విష‌యాన్ని ఒక జాబ్‌గా భావించాం ‘అని ఈ మాజీ రావ‌ల్పిండి ఎక్స్‌ప్రెస్ వెల్లడించాడు.

క్రికెట్‌లో రాణించ‌డం ఒక ఎత్తు అయితే.. మీడియాతో మాట్లాడ‌డం, వాళ్ల ప్ర‌శ్న‌ల‌కు బ‌దులివ్వ‌డం అనేది మరొక ఎత్తు అని ఈ మాజీ స్పీడ్‌స్ట‌ర్ అన్నాడు. ‘ప్ర‌స్తుతం చూడండి. పాక్ జ‌ట్టులో ఎవ‌రూ పెద్ద‌గా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడ‌లేరు. అలాంట‌ప్పుడు అవార్డు ప్ర‌జెంటేష‌న్ స‌మ‌యంలో వాళ్ల‌కు ఎంతో ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది. ఆంగ్ల భాష నేర్చుకోవ‌డం పెద్ద క‌ష్ట‌మైన ప‌నా?’ అని అక్త‌ర్ ప్ర‌శ్నించాడు.

అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్‌లో వేగ‌వంత‌మైన బంతి వేసిన బౌల‌ర్‌గా షోయ‌బ్ అక్త‌ర్ రికార్డు సృష్టించాడు. 2003లో ఇంగ్లండ్‌తో జ‌రిగిన వ‌న్డే మ్యాచ్‌లో అక్త‌ర్ గంట‌కు 161.3. కిలోమీట‌ర్ల వేగంతో బంతిని విసిరాడు. అక్త‌ర్ త‌ర్వాత ఎంద‌రో ఫాస్ట్ బౌల‌ర్లు వ‌చ్చారు. కానీ, ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు మ‌రే బౌల‌ర్ అత‌ని రికార్డును బ్రేక్ చేయ‌లేక‌పోయారు.

Former Pakistan speedster Shoaib Akhtar says Babar Azam cannot speak and hence he is not the biggest brand in Pakistan. Modern-day cricketers in Pakistan cannot speak on media, TV or in post-match presentations.

Do you agree with this statement? pic.twitter.com/xMrNwYQe1X

— Farid Khan (@_FaridKhan) February 21, 2023