January 4, 2023 / 09:49 AM IST

ముంబై: శ్రీలంక‌తో జ‌రిగిన ఫ‌స్ట్ టీ20లో ఇండియా థ్రిల్లింగ్ విక్ట‌రీ కొట్టిన విష‌యం తెలిసిందే. అయితే ఈ మ్యాచ్‌లో అరంగేట్రం చేసిన ఇండియ‌న్ బౌల‌ర్ శివం మావి అద్భుత‌మైన ప్ర‌ద‌ర్శ‌న ఇచ్చాడు. త‌న స్పీడ్ బౌలింగ్‌తో లంక బ్యాట‌ర్ల‌ను స్ట‌న్ చేశాడు. భారీ ల‌క్ష్యంతో బ‌రిలోకి దిగిన లంక‌కు ఆరంభంలోనే శివం మావి షాక్ ఇచ్చాడు. ఇన్ స్వింగ‌ర్‌తో నిస్సాంకాను క్లీన్ బౌల్డ్ చేశాడ‌త‌ను. ఆ పేస్ బౌలింగ్‌కు లంక బ్యాట‌ర్ స్ట‌న్ అయ్యాడు. నాలుగు ఓవ‌ర్లు వేసిన మావి .. 22 ర‌న్స్ ఇచ్చి కీల‌క‌మైన నాలుగు వికెట్ల‌ను తీశాడు. ఉత్కంఠ‌భ‌రితంగా సాగిన మ్యాచ్‌లో చివ‌రి ఓవ‌ర్‌ను వేసిన అక్ష‌ర్ ప‌టేల్‌.. మ్యాచ్‌ను మ‌న‌వైపు తిప్పేశాడు. నిస్సాంకాను బౌల్డ్ చేసిన మావి బౌలింగ్ వీడియో ఇదే.

