January 12, 2024 / 04:38 PM IST

Shivam Dube : ఐపీఎల్ 16వ సీజ‌న్‌లో సిక్స‌ర్ల మోత మోగించిన‌ శివం దూబే(Shivam Dube) టీమిండియా ఫినిష‌ర్‌గా సూప‌ర్ హిట్ట‌య్యాడు. అఫ్గ‌నిస్థాన్‌తో మొహాలీలో జ‌రిగిన తొలి టీ20లో ఈ లెఫ్ట్‌హ్యాండ‌ర్ సుడిగాలి ఇన్నింగ్స్‌తో చెల‌రేగాడు. రింకూ సింగ్‌(Rinku Singh)తో క‌లిసి జ‌ట్టును విజ‌య తీరాల‌కు చేర్చాడు.

దాంతో ఈ యువ బ్యాట‌ర్‌పై స‌ర్వ‌త్రా ప్ర‌శంస‌లు కురుస్తున్నాయి. టీమిండియాకు మ‌రో ఫినిష‌ర్ దొరికాడంటూ కొంద‌రు అభిప్రాయ‌ప‌డుతున్నారు. అయితే.. మ్యాచ్ అనంత‌రం మాట్లాడిన దూబే.. మ్యాచ్‌లు ముగించ‌డం ఎలాగో మ‌హేంద్ర సింగ్ ధోనీ(MS Dhoni)ని చూసి నేర్చుకున్నాన‌ని అన్నాడు.

