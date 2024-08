August 26, 2024 / 05:17 PM IST

Shikhar Dhawan : అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్‌కు వీడ్కోలు ప‌లికిన శిఖ‌ర్ ధావ‌న్ (Shikhar Dhawan) రెండు రోజుల‌కే అభిమానుల‌కు గుడ్ న్యూస్ చెప్పాడు. ఇక‌పై లెజెండ్స్ లీగ్ క్రికెట్(Legneds League Cricket)లో దంచికొట్టేందుకు సిద్ద‌మ‌వుతున్నాన‌ని తెలిపాడు. ఇంట‌ర్నేష‌న‌ల్, దేశ‌వాలీ క్రికెట్‌కు గుడ్ బై చెప్పిన గ‌బ్బ‌ర్ లెజెండ్స్ లీగ్‌తో ఒప్పందం చేసుకున్నాడు. సోమ‌వారం ధావ‌న్ ఈ విష‌యాన్ని స్వ‌యంగా వెల్ల‌డించాడు.

‘రిటైర్మెంట్ త‌ర్వాత లెజెండ్స్ లీగ్ క్రికెట్‌లో కొత్త అధ్యాయం మొద‌లెట్ట‌డం చాలా గొప్ప నిర్ణ‌యం అనిపిస్తోంది. ఆట‌కు త‌గ్గ‌ట్టుకు నా శరీరం కండిష‌న్‌లోనే ఉంది. నా నిర్ణ‌యం ప‌ట్ల సంతోషంగా ఉన్నాను. క్రికెట్ అనేది నాలో అంద‌ర్భాగం. ఆ ఆట నా నుంచి ఎప్పుడూ దూరం వెళ్ల‌దు. నాతో ఒక‌ప్పుడు క్రికెట్ ఆడిన స్నేహితుల‌తో క‌లిసి మ‌ళ్లీ ప‌రుగుల వ‌ర‌ద పారించేందుకు ఉత్సాహంగా ఉన్నాను. అభిమానుల‌ను ఉల్లాస‌ప‌ర‌చ‌డ‌మే కాకుండా కొత్త జ్ఞాప‌కాల‌ను పోగు చేసుకునేందుకు సిద్ద‌మ‌వుతున్నా’ అని ధావ‌న్ తెలిపాడు.

రోహిత్ శ‌ర్మ‌కు జోడీగా ధావ‌న్ ఎన్నో గొప్ప ఇన్నింగ్స్‌లు ఆడాడు. 2012 నుంచి 2021 మ‌ధ్య 115 ఇన్నింగ్స్‌లో 5,148 ప‌రుగులు జోడించాడు. అయితే.. శుభ్‌మ‌న్ గిల్(Shubman Gill) దూసుకు రావ‌డంతో అత‌డి స్థానానికి ఎస‌రొచ్చింది. స్వ‌దేశంలో శ్రీ‌ల‌కం, న్యూజిలాండ్, ఆస్ట్రేలియాతో జ‌రిగిన సిరీస్‌ల‌లో గిల్, రోహిత్ ద్వ‌యం బాగా హిట్ అయింది. దాంతో, ఇక ధావ‌న్ అవ‌స‌రం లేక‌పోయింది.

Shikhar Dhawan and Rohit Sharma, an opening pair like no other. 💙

➡️ https://t.co/OkzNVezz6P pic.twitter.com/u2qBvq6dTY

— Wisden India (@WisdenIndia) August 24, 2024