Shardul Thakur | లార్డ్‌ శార్దూల్‌ సెంచరీ ధమాకా.. ముంబైకి భారీ ఆధిక్యం

March 3, 2024 / 04:16 PM IST

Shardul Thakur | భారత క్రికెట్‌ అభిమానులు ‘లార్డ్‌’ అని పిలుచుకునే శార్దూల్‌ ఠాకూర్‌ రంజీట్రోఫీ సెమీస్‌లో అదరగొట్టాడు. రంజీ సెమీఫైనల్స్‌లో భాగంగా తమిళనాడుతో జరుగుతున్న కీలక పోరులో ముంబై తరఫున ఆడుతున్న శార్దూల్‌.. సెంచరీతో చెలరేగాడు. శార్దూల్‌ దూకుడుతో తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో ముంబై భారీ ఆధిక్యాన్ని దక్కించుకుంది. సెమీస్‌లో ఈ సీమ్‌ బౌలింగ్‌ ఆల్‌రౌండర్.. 58 బంతుల్లోనే అర్థ సెంచరీ పూర్తి చేయగా 88 బంతుల్లోనే మూడంకెల స్కోరుకు చేరుకున్నాడు. 105 బంతుల్లో 13 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్ల సాయంతో 109 పరుగులు చేశాడు. శార్దూల్‌కు ఇదే తొలి సెంచరీ కావడం గమనార్హం.

తమిళనాడుతో జరుగుతున్న సెమీస్‌లో భాగంగా తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో ఆ జట్టును 146 పరుగులకే ఆలౌట్‌ చేసిన ముంబై ఆ తర్వాత బ్యాటింగ్‌లో తడబడింది. 106 పరుగులకే ఆ జట్టు ఏడు వికెట్లు కోల్పోయింది. అజింక్యా రహానే, పృథ్వీ షా, శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌లు దారుణంగా విఫలమయ్యారు. యువ ఆటగాడు ముషీర్‌ ఖాన్‌ అర్థ సెంచరీ (55)తో రాణించినా అతడు ఎక్కువసేపు నిలువలేకపోయాడు. తమిళనాడు కెప్టెన్‌ సాయికిషోర్‌ ఫైఫర్‌తో ముంబై బ్యాటింగ్‌ లైనప్‌ గజగజ వణికింది.

Shardul Thakur gets to his century in style 🔥🔥

What a time to score your maiden first-class 💯

The celebrations say it all 👌👌@imShard | @IDFCFIRSTBank | #RanjiTrophy | #MUMvTN | #SF2

Follow the match ▶️ https://t.co/9tosMLk9TT pic.twitter.com/3RI9Sap6DO

— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) March 3, 2024