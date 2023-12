December 15, 2023 / 09:13 PM IST

Rohit Sharma: ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ (ఐపీఎల్‌)లో అత్యంత విజయవంతమైన జట్టుగా ఉన్న ముంబై ఇండియన్స్‌పై టీమిండియా సారథి రోహిత్‌ శర్మ అభిమానులు దుమ్మెత్తిపోస్తున్నారు. రోహిత్‌ను ముంబై జట్టు సారథ్య పగ్గాల నుంచి తప్పించడమే వారి ఆగ్రహానికి కారణం. రోహిత్‌ను తప్పించి హార్ధిక్‌ పాండ్యాను ముంబై పగ్గాలు అప్పజెప్పిన వెంటనే ఎక్స్‌ (ట్విటర్‌)లో రోహిత్‌ ఫ్యాన్స్‌ #ShameonMI అంటూ ఆగ్రహావేశాలు వ్యక్తం చేస్తూ పోస్టులు పెడుతున్నారు. రోహిత్‌ను తప్పించిన వెంటనే ముంబై సోషల్‌ మీడియా ఖాతాల నుంచి కూడా Unfollow అవుతూ తమ ఆవేదనను వెల్లగక్కుతున్నారు.

కొద్దిసేపటి క్రితమే ముంబై ఇండియన్స్‌.. రోహిత్‌ను కెప్టెన్సీ నుంచి తప్పించి హార్ధిక్‌ పాండ్యాకు వాటిని అప్పగించిన విషయం తెలిసిందే. పదేండ్ల పాటు ముంబైని నడిపించిన రోహిత్‌కు ముంబై వెన్నుపోటు పొడిచిందని.. ఆ జట్టుకు అతడు చేసిన సేవలకు గాను మరో సీజన్‌ పాటు సారథిగా కొనసాగించి ఉంటే బాగుండేదని వాళ్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ముంబై హార్ధిక్‌ పాండ్యా పేరు ప్రకటించగానే బాహుబలిలో సత్యారజ్‌ (కట్టప్ప).. ప్రభాస్‌ను వెనుకనుంచి కత్తితో పొడిచిన వీడియో వైరల్‌ అవుతోంది.

Rohit Sharma has done Everything to his Franchise Mumbai Indians but they Broke a heart 💔 . #RohitSharma𓃵 । #ShameOnMi . #MumbaiIndians । #RohitSharma . pic.twitter.com/ZAJE3DHNMG

Wait and watch Karma and Rohit Sharma will hit back soon. pic.twitter.com/K5zxh3Op6r

Shame on Mumbai Indians 🤬 Shame on Akash Ambani 🤬 Shame on Nita Ambani 🤬 Shame on MC Hardik Pandya bc 🤬

WTF…..Humanity is lost!!!! 💔 The downfall of MI has started from today. 🤬

రోహిత్‌ హార్డ్ కోర్‌ ఫ్యాన్స్, అతడిని ముంబై సారథిగా కోల్పోయామనే బాధతో ఉన్న పలువురు అభిమానులు అయితే సోషల్‌ మీడియాలో ముంబై టీమ్‌ ఓనర్‌ అయిన అంబానీ ఫ్యామిలీ, హార్ధిక్‌ పాండ్యాపై చిన్నపాటి హేట్‌ క్యాంపెయినే నడుపుతున్నారు. ఇది కచ్చితంగా కుట్రయేనని వాళ్లు వాపోతున్నారు. రోహిత్‌ ఫ్యాన్‌. జోన్‌45 అని ఐడీ ఉన్న ఓ అభిమాని అయితే ఏకంగా ముంబై ఇండియన్స్‌ ఫ్లాగ్‌ను మంటల్లో కాల్చుతున్న వీడియోను తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ రీల్స్‌లో షేర్‌ చేస్తూ తన ఆగ్రహాన్ని వెల్లగక్కాడు. రోహిత్‌ను సారథిగా తొలగించిన మరుక్షణం నుంచి ముంబై ట్విటర్‌లో గంటన్నర వ్యవధిలోనే వేలాది మంది అభిమానులను కోల్పోయింది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోలు నెట్టింట వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

MI LOST 500K followers on twitter in just 2 hours

300 k on insta

Insta and twitter posts filled with abuses

No MI player congratulating pandya #ShameOnMI Trending

HE WAS THE FACE ,HE WAS THE LEADER

No one cares abt you @mipaltan without him#abhiya #RohitSharma pic.twitter.com/XVMnWkV2QC

— Tanish Singh (@tanishsingh0508) December 15, 2023