January 24, 2024 / 10:10 PM IST

PCB Chief: పాకిస్తాన్‌ క్రికెట్‌ బోర్డు (పీసీబీ) తాత్కాలిక చైర్మెన్‌గా ఆ దేశ సుప్రీంకోర్టు న్యాయవాది షా ఖవార్‌ను నియమితులయ్యారు. ఈ మేరకు పాక్‌ ఆపద్ధర్మ ప్రధాని అన్వర్‌ ఉల్‌ హక్‌ కాకర్‌ కార్యాలయం బుధవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. పీసీబీ మాజీ చీఫ్‌ జకా అష్రఫ్‌ రాజీనామాను ఆమోదించిన అన్వరుల్‌ హక్‌.. కొత్త చీఫ్‌ వచ్చేదాకా ఖవార్‌ బోర్డు బాధ్యతలను చూసుకుంటాడని తెలిపారు. ఖవార్‌ ప్రస్తుతం పీసీబీ ఎన్నికల కమిషనర్‌గా కూడా వ్యవహరిస్తున్నారు.

వచ్చే నెలలో పీసీబీకి ఎన్నికలు జరగాల్సి ఉంది. పంజాబ్‌ ఆపద్ధర్మ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న మోహ్సిన్‌ నఖ్వీ పీసీబీ చీఫ్‌గా ఎంపికవుతాడని వార్తాలు వస్తున్నాయి. అయితే పీసీబీకి చీఫ్‌గా పూర్తిస్థాయి బాధ్యతలు చేపట్టేదాకా ఖవార్‌ తాత్కాలిక చైర్మన్‌గా ఉంటారు. పీసీబీ తాత్కాలిక చీఫ్‌గా ఎంపికయ్యాక ఖవార్‌ మాట్లాడుతూ.. పీసీబీ చైర్మన్‌ ఎన్నికను స్వేచ్ఛగా, పారదర్శకంగా నిర్వహించడం తన ప్రాథమిక బాధ్యత అని ఖవార్‌ ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు.

