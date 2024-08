August 4, 2024 / 06:54 PM IST

Sarfaraz Khan : రంజీ వీరుడు స‌ర్ఫ‌రాజ్ ఖాన్(Sarfaraz Khan)కు సూప‌ర్ చాన్స్ ద‌క్కింది. ఈమ‌ధ్యే టెస్టుల్లో అరంగేట్రం చేసిన ఈ యువ‌కెర‌టం ముంబై (Mumbai) జ‌ట్టు కెప్టెన్‌గా ఎంపిక‌య్యాడు. దేశవాళీ క్రికెట్‌ ఆరంభ టోర్నీ బుచ్చి బాబు (Buchi Babu) టోర్నెమెంట్‌లో అజింక్యా ర‌హానే (Ajinkya Rahane) స్థానంలో స‌ర్ఫ‌రాజ్ ముంబైని న‌డిపించ‌నున్నాడు.

ఆదివారం ముంబై క్రికెట్ అసోసియేష‌న్(MCA) ఈ టోర్నీ కోసం 17 మందితో కూడిన స్క్వాడ్‌ను ప్ర‌క‌టించింది. 2023-24 రంజీలో ముంబైని చాంపియ‌న్‌గా నిలిపిన ర‌హానే(Ajinkya Rahane), వైస్ కెప్టెన్ షామ్స్ ములానీ(Shams Mulani)లు బుచ్చిబాబు టోర్నీకి అందుబాటులో లేరు. దాంతో, ఎంసీఏ స‌ర్ఫ‌రాజ్‌కు ప‌గ్గాలు అప్ప‌గించింది.

#SarfarazKhan named as Captain of Mumbai team for Buchi Babu Tournament in Chennai

