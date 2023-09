September 9, 2023 / 06:52 PM IST

Asia cup 2023 : ఆసియా క‌ప్ సూప‌ర్ 4 మ్యాచ్‌(Super 4 match)లో ఆతిథ్య శ్రీ‌లంక(Srilanka) బ్యాట‌ర్లు చెల‌రేగారు. స‌మ‌ర‌విక్ర‌మ‌(93 : 72 బంతుల్లో 8 ఫోర్లు, 2సిక్స్‌లు), కుశాల్ మెండిస్‌(50)అర్ధ శ‌త‌కాల‌తో బంగ్లాదేశ్ బౌల‌ర్ల‌పై విరుచుకుప‌డ్డారు. దాంతో, లంక 9 వికెట్ల న‌ష్టానికి 257 ప‌రుగులు చేసింది. శ‌త‌కానికి చేరువ‌గా వ‌చ్చిన స‌మ‌ర‌విక్ర‌మ‌ చివ‌రి ఓవ‌ర్లో వ‌రుస‌గా ఫోర్‌, సిక్స్ కొట్టాడు. ఆఖ‌రి బంతికి భారీ షాట్ ఆడి హొసేన్ చేతికి చిక్కాడు. బంగ్లా బౌల‌ర్ల‌లో హ‌స‌న్ మ‌హ‌మూద్ మూడు వికెట్లతో రాణించాడు.

టాస్ గెలిచిన బంగ్లా కెప్టెన్ ష‌కిబుల్ హ‌స‌న్‌ ఫీల్డింగ్ తీసుకున్నాడు. దాంతో మొద‌టి ఐదు ఓవ‌ర్ల‌లో లంక‌ ఓపెన‌ర్లు దిముత్‌ క‌రుణ‌ర‌త్నే(18), ప‌థుమ్ నిస్సంక‌(40) ధాటిగా ఆడారు. అయితే.. మ‌హ‌మూద్ ఓవ‌ర్లో హ్యాట్రిక్ బౌండ‌రీలు కొట్ట‌బోయి క‌రుణ‌ర‌త్నే తొలి వికెట్‌గా వెనుదిరిగాడు.

Sri Lanka sets a target of 258! Sadeera’s brilliant 93 and Kusal’s 50 have set the stage. Now, it’s over to our bowlers to shine!#AsiaCup2023 #SLvBAN #LankanLions pic.twitter.com/mYFm3GqsBE

— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) September 9, 2023