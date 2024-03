Sam Curran And Livingtone Guide Punjab 4 Wicket Win Over Delhi Capitals

IPL 2024 PBKS vs DC | హాఫ్ సెంచరీతో చెల‌రేగిన సామ్ క‌ర‌న్.. ఉత్కంఠ పోరులో ఢిల్లీ కుదేలు

March 23, 2024 / 07:31 PM IST

IPL 2024 PBKS vs DC : ఇండియ‌న్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్ 17 వ సీజ‌న్ రెండో మ్యాచ్‌లో పంజాబ్ కింగ్స్(Punjab Kings) బోణీ కొట్టింది. ఆఖ‌రి ఓవ‌ర్ వ‌ర‌కు ఉత్కంఠ రేపిన మ్యాచ్‌లో ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్‌పై నాలుగు వికెట్ల తేడాతో విజ‌యం సాధించింది. ఆల్‌రౌండ‌ర్ సామ్ క‌ర‌న్(63) హాఫ్ సెంచ‌రీతో చెల‌రేగ‌గా.. విధ్వంస‌క ఆల్‌రౌండ‌ర్ లివింగ్ స్టోన్‌(38 నాటౌట్) ఆఖ‌రి దాకా నిల‌బ‌డి జ‌ట్టును విజ‌యతీరాల‌కు చేర్చాడు. సామ్ క‌ర‌న్‌తో జ‌త‌క‌లిసిన‌ లివింగ్‌స్టోన్‌ ఐదో వికెట్‌కు 67ర‌న్స్ జోడించాడు. ఢిల్లీ బౌల‌ర్ల‌లో కుల్దీప్ యాద‌వ్, ఖ‌లీల్ అహ్మ‌ద్‌లు త‌లా రెండు వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టారు.

ఢిల్లీ నిర్దేశించిన 175 ప‌రుగుల ఛేద‌న‌లో పంజాబ్ కెప్టెన్ శిఖ‌ర్ ధావ‌న్(22), ఇంపాక్ట్ ప్లేయ‌ర్ ప్ర‌భ్‌సిమ్రాన్ సింగ్(26)లు స్వ‌ల్ప స్కోర్‌కే వెనుదిరిగారు. అయితే.. వంద‌కే నాలుగు వికెట్లు ప‌డిన ద‌శ‌లో సామ్ క‌ర‌న్(63) లివింగ్‌స్టోన్‌(38 నాటౌట్)లు బౌండ‌రీల‌తో ఢిల్లీపై విరుచుకుప‌డ్డారు. నిరుడు ఖ‌రీదైన ఆట‌గాడిగా రికార్డు బ్రేక్ చేసిన ఈ ఇంగ్లండ్ ఆల్‌రౌండ‌ర్ ఈసారి బ్యాట్‌తో శివాలెత్తాడు. 17వ‌ సీజ‌న్‌లో తొలి హాఫ్ సెంచ‌రీ సాధించాడు.

Fine hitting tonight 🤩 Sam Curran and Liam Livingstone were at their best 🙌 Watch the match LIVE on @JioCinema and @StarSportsIndia 💻📱 Match Updates ▶️ https://t.co/ZhjY0W03bC #TATAIPL | #PBKSvDC pic.twitter.com/TNeuOKF9JN — IndianPremierLeague (@IPL) March 23, 2024

దాంతో, స‌మీక‌ర‌ణం 12 బంతుల్లో 10 ర‌న్స్‌కు చేరింది. ఆ స‌మ‌యంలో ఖ‌లీల్ అహ్మ‌ద్ సామ్ క‌ర‌న్‌ను బౌల్డ్ చేశాడు. ఆ త‌ర్వాతి బంతికే శ‌శాంక్ సింగ్‌(0)ను పంత్ పెవిలియ‌న్ పంపాడు. ఆఖ‌రి ఓవ‌ర్‌లో పంజాబ్ విజ‌యానికి 6 ప‌రుగులు అవ‌స‌రం కాగా.. సుమిత్ కుమార్ రెండు వైడ్స్ వేశాడు. నాలుగో బంతికి లివింగ్‌స్టోన్ భారీ సిక్స‌ర్ బాది పంజాబ్‌ను గెలిపించాడు.

𝙌𝙐𝙄𝘾𝙆 𝙃𝘼𝙉𝘿𝙎 ⚡ Skipper @RishabhPant17 with an amazing piece of glove work to dismiss Jitesh Sharma 👐#PBKS require 63 from 36 deliveries Watch the match LIVE on @JioCinema and @StarSportsIndia 💻📱 Follow the match ▶️ https://t.co/ZhjY0W03bC #TATAIPL | #PBKSvDC pic.twitter.com/x8SkXZwXBX — IndianPremierLeague (@IPL) March 23, 2024

తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్ 9 వికెట్ల న‌ష్టానికి 174 ర‌న్స్ చేసింది. ఇంపాక్ట్ ప్లేయ‌ర్ అభిషేక్ పొరెల్(31 నాటౌట్ 10 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు, 2 సిక్స‌ర్లు) మెరుపు బ్యాటింగ్‌తో జ‌ట్టుకు భారీ స్కోర్ అందించాడు. ఢిల్లీ టాప్ గ‌న్స్‌లో షాయ్ హోప్(33), డేవిడ్ వార్న‌ర్(29), అక్ష‌ర్ ప‌టేల్‌(21)లు ఫ‌ర్వాలేద‌నిపించారు.

కారు యాక్సిడెంట్ కార‌ణంగా ఏడాది త‌ర్వాత పున‌రాగ‌మ‌నం చేసిన సార‌థి రిష‌భ్ పంత్ 18 ప‌రుగుల‌కే వెనుదిరిగాడు. పంజాబ్ బౌల‌ర్ల ధాటికి ఒక‌ద‌శ‌లో పంత్ సేన స్కోర్ 150 దాట‌డ‌మే క‌ష్ట‌మ‌నుకున్న ప‌రిస్థితుల్లో అభిషేక్ విధ్వంసం సృష్టించాడు. హ‌ర్ష‌ల్ ప‌టేలో వేసిన 20వ ఓవ‌ర్‌లో ఐదు బంతుల్ని వ‌రుస‌గా 4, 6, 4, 4, 6 గా మ‌లిచాడు. దాంతో ఢిల్లీ స్కోర్ 170 దాటింది. పంజాబ్ బౌల‌ర్ల‌లో హ‌ర్ష‌ల్ ప‌టేల్ అర్ష్‌దీప్ సింగ్‌లు త‌లా రెండేసి వికెట్లు తీశారు.

