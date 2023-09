September 9, 2023 / 05:31 PM IST

Sachin Tendulkar : క్రికెట్ గాడ్‌గా పేరొందిన‌ స‌చిన్ టెండూల్క‌ర్(Sachin Tendulkar) ఆట‌పై చెర‌గ‌ని ముద్ర వేసిన విష‌యం తెలిసిందే. రెండు ద‌శాబ్దాల‌కు పైగా క్రికెట్‌ను శాసించిన ఈ దిగ్గ‌జం ఎన్నో రికార్డులు కొల్ల‌గొట్టాడు. సూప‌ర్ టెక్నిక్, అబ్బుర‌ప‌రిచే క‌వ‌ర్ డ్రైవ్స్‌తో ప్ర‌పంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది మ‌న‌సులు గెలుచుకున్నాడు. వర‌ల్డ్ చాంపియ‌న్‌(World Champion)గా కెరీర్‌కు వీడ్కోలు ప‌లికిన‌ స‌చిన్ వ‌న్డేల్లో తిరుగులేని రికార్డులు నెల‌కొల్పాడు. అయితే.. ఈ ఫార్మాట్‌లో అత‌డి సెంచ‌రీల ప్ర‌స్థానం మొద‌లైంది మాత్రం ఈ రోజే. క్రికెట్‌లో ఒక స‌రికొత్త చర‌త్ర‌కు నాంది ప‌లికిన ఈరోజును బీసీసీఐ(BCCI) గుర్తు చేసుకుంది. స‌చిన్ సెంచ‌రీ ఫొటోను ఎక్స్‌లో పోస్ట్ చేసింది.

స‌రిగ్గా 29 ఏళ్ల క్రితం.. 1994 సెప్టెంబ‌ర్ 9న లిటిల్ మాస్ట‌ర్ 50 ఓవ‌ర్ల ఫార్మాట్‌లో మూడంకెల స్కోర్ అందుకున్నాడు. ఆస్ట్రేలియాపై 130 బంతుల్లో 110 ప‌రుగులు సాధించాడు. అప్ప‌టికే దిగ్గ‌జ బౌల‌ర్ల‌ను ఉతికారేసిన స‌చిన్ వ‌న్డేల్లో సెంచ‌రీ కోసం ఐదేళ్లు నిరీక్షించాల్సి వ‌చ్చింది. అవును.. 1989 డిసెంబ‌ర్ 18న ఈ ఫార్మాట్‌లో అరంగ్రేటం చేసిన లిటిల్ మాస్ట‌ర్ 79వ వ‌న్డేల్లో శ‌త‌కంతో మెరిశాడు.

వ‌న్డేల్లో తొలి సెంచ‌రీ కొట్టాక స‌చిన్ అభివాదం

🗓️ #OnThisDay in 1994,

The legendary @sachin_rt scored his Maiden ODI century and the rest is history! 👏👏#TeamIndia pic.twitter.com/jsg8MJNxiR

— BCCI (@BCCI) September 9, 2023