April 10, 2022 / 07:17 PM IST

రాజస్థాన్ రాయల్స్‌తో సమరానికి లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ సిద్దమయ్యారు. వాంఖడే స్టేడియం వేదికగా జరగనున్న మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ కెప్టెన్ కేఎల్ రాహుల్ ఫీల్డింగ్ ఎంచుకున్నాడు. మంచు ప్రభావం, అలాగే లక్ష్యం ఏంటో తెలిస్తే దానికి తగ్గట్లు ఆడొచ్చనే ఆలోచనతోనే ఫీల్డింగ్ ఎంచుకున్నట్లు రాహుల్ చెప్పాడు. జట్టులో రెండు మార్పులు చేసినట్లు వెల్లడించాడీ స్టార్ ప్లేయర్.

ఎవిన్ లూయిస్, ఆండ్రూ టై ఇద్దరూ ఆడటం లేదని వారి స్థానాల్లో స్టొయినిస్, చమీర ఆడతారని వెల్లడించాడు. అలాగే రాజస్థాన్ జట్టులో కూడా రెండు మార్పులు చేసినట్లు సంజూ శాంసన్ తెలిపాడు. నవదీప్ సైని స్థానంలో కుల్దీప్ సేన్, యశస్వి జైస్వాల్ స్థానంలో రాసీ వాన్ డర్ డస్సెన్ ఆడుతున్నట్లు తెలిపాడు.

లక్నో సూపర్ జెయింట్స్: కేఎల్ రాహుల్ (కెప్టెన్), క్వింటన్ డీకాక్, మార్కస్ స్టొయినిస్, దీపక్ హుడా, ఆయుష్ బదోని, జేసన్ హోల్డర్, కృనాల్ పాండ్యా, కృష్ణప్ప గౌతమ్, ఆవేష్ ఖాన్, దుష్మంత చమీర, రవి బిష్ణోయి

రాజస్థాన్ రాయల్స్: జోస్ బట్లర్, దేవదత్ పడిక్కల్, సంజూ శాంసన్ (కెప్టెన్), షిమ్రాన్ హెట్మెయర్, రాసీ వాన్ డర్ డస్సెన్, రియాన్ పరాగ్, రవిచంద్రన్ అశ్విన్, ట్రెంట్ బౌల్ట్, యుజ్వేంద్ర చాహల్, కుల్దీప్ సేన్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ

