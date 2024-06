June 26, 2024 / 10:12 PM IST

IND vs ENG : పొట్టి ప్ర‌పంచ క‌ప్‌లో అజేయంగా దూసుకెళ్తున్నభార‌త జ‌ట్టు (India) టైటిల్‌కు రెండ‌డ‌గుల దూరంలో నిలిచింది. గురువారం ఇంగ్లండ్‌ (England)తో జ‌ర‌గ‌నున్న‌ సెమీ ఫైన‌ల్లో గెలిస్తే టీమిండియా ఫైన‌ల్ చేరుతుంది. డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్‌తో బిగ్ ఫైట్ కోసం భార‌త క్రికెట‌ర్లు గట్టిగానే ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. ఈ మ్యాచ్ స‌న్న‌ద్ధ‌త గురించి కెప్టెన్ రోహిత్ శ‌ర్మ (Rohit Sharma) స్పందించాడు. ‘ఇంగ్లండ్‌తో సెమీస్ మ్యాచ్‌లో మేము కొత్త‌గా ఏమీ చేయాల‌నుకోవ‌డం’ లేదని చెప్పాడు.

‘ఇప్ప‌టివ‌ర‌కూ ఎలా ఆడుతున్నామో అదే త‌ర‌హాలో ఇంగ్లండ్‌పైనా ఆడుతాం. ఒత్తిడికి లోన్వ‌వ‌కుండా స్వేచ్చ‌గా ఆడాల‌నుకుంటున్నా. ప్ర‌త్య‌ర్ధి ఎవ‌రు? అనేదానితో సంబంధం లేకుండా టోర్నీ ఆరంభం నుంచి మేము అదే చేస్తున్నాం. మా జ‌ట్టులో ప్ర‌తి ఒక్క‌రికి త‌మ బాధ్య‌త‌లు తెలుసు. సెమీస్‌లోనూ ఇదే వ్యూహాన్ని అనుస‌రిస్తాం’ అని హిట్‌మ్యాన్ తెలిపాడు.

Defending champions England square off against impressive India in the second semi-final in Guyana 👊#T20WorldCup | #INDvENGhttps://t.co/3m5Pvz91vJ

— ICC (@ICC) June 26, 2024