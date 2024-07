July 5, 2024 / 04:07 PM IST

Rohit Sharma : వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ ట్రోఫీతో స్వ‌దేశం వ‌చ్చిన కెప్టెన్ రోహిత్ శ‌ర్మ‌ (Rohit Sharma) పై అభినంద‌న‌ల వ‌ర్షం కురుస్తూనే ఉంది. హిట్‌మ్యాన్ కంట ప‌డితే చాలు జ‌నం జేజేలు కొడుతూ ‘వీరుడా జోహార్’ అంటూ స్వాగ‌తం ప‌లుకుతున్నారు. ప్ర‌ధాని న‌రేంద్ర మోడీతో మొద‌లు.. మ‌రైన్ డ్రైవ్‌లోనూ అత‌డికి అదిరిపోయే వెల్‌క‌మ్ ల‌భించించి. ఇక ముంబైలో వ‌ర్లీ ప్రాంతంలోని అత‌డి ఇంటి వ‌ద్ద స్నేహితులు రోహిత్‌కు అత్మీయ స్వాగ‌తం ప‌లికారు. దాంతో, అక్క‌డ ఒక్క‌సారిగా పండ‌గ వాతావ‌రణం క‌నిపించింది.

వాంఖ‌డేలో భార‌త క్రికెట్ బోర్డు స‌త్కారం అనంత‌రం హిట్‌మ్యాన్ త‌న‌ ఇంటికి వెళ్లాడు. అప్ప‌టికే అత‌డికోసం ఎద‌రుచూస్తున్న ముంబై ఇండియ‌న్స్ ఆట‌గాడు తిల‌క్ వ‌ర్మ‌, ఇత‌ర‌ స్నేహితులు రోహిత్ కారు దిగ‌గానే సైనికుల మాదిరిగా సెల్యూట్ చేశారు. అంతేకాదు బార్బ‌డోస్‌లో ట్రోఫీ అందుక‌నే స‌మ‌యంలో భార‌త సార‌థి న‌డిచిన స్ట‌యిల్లోనూ న‌డుస్తూ.. పూల దండ‌ల‌తో వెల్‌క‌మ్‌ చెప్పారు.

VIDEO OF THE DAY. ❤️

– Captain Rohit Sharma’s childhood friends gave him a grand welcome after won T20 World Cup Trophy at Mumbai. 🥹🏆pic.twitter.com/WLqN7ovN8w

— Tanuj Singh (@ImTanujSingh) July 5, 2024