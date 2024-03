March 9, 2024 / 01:01 PM IST

Rohit Sharma : ఇంగ్లండ్‌పై సూప‌ర్ సెంచ‌రీ కొట్టిన‌ భార‌త కెప్టెన్ రోహిత్ శ‌ర్మ‌(Rohit Sharma) జ‌ట్టుకు దూర‌మ‌య్యాడు. వెన్నునొప్పి(Stiff Back)తో బాధ‌ప‌డుతున్న‌ హిట్‌మ్యాన్ ధ‌ర్మ‌శాల‌లో మూడో రోజు ఫీల్డింగ్‌కు రాలేదు. దాంతో, వైస్ కెప్టెన్ జ‌స్ప్రీత్ బుమ్రా (Jaspirt Bumrah) టీమిండియాకు సార‌థ్యం వ‌హిస్తున్నాడు. రోహిత్ గాయంపై బీసీసీఐ ఓ ప్ర‌క‌ట‌న విడుద‌ల చేసింది.

‘వెన్ను నొప్పి కార‌ణంగా రోహిత్ విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నాడు. అత‌డు మూడో రోజు మైదానంలోకి దిగ‌లేదు’ అని బీసీసీఐ తెలిపింది. ఇంగ్లండ్‌తో జ‌రుగుతున్న ఐదు టెస్టుల సిరీస్‌లో రోహిత్ ఒక‌రోజు మైదానంలోకి రాక‌పోవ‌డం ఇదే మొద‌టిసారి.

UPDATE: Captain Rohit Sharma has not taken the field on Day 3 due to a stiff back.#TeamIndia | #INDvENG | @IDFCFIRSTBank

— BCCI (@BCCI) March 9, 2024