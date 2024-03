March 9, 2024 / 12:24 PM IST

Hardeep Singh Nijjar | ఖలిస్థానీ ఉగ్రవాది (Khalistani terrorist) హర్‌దీప్‌ సింగ్‌ నిజ్జర్‌ (Hardeep Singh Nijjar) తొమ్మిది నెలల క్రితం కెనడాలో దారుణ హత్యకు గురైన విషయం తెలిసిందే. ఈ హత్య ఘటన భారత్‌ – కెనడా మధ్య దౌత్యపరమైన విభేదాలకు (Canada – India) దారి తీసింది. నిజ్జర్‌ హత్య వెనుక భారత ఏజెంట్ల హస్తం ఉందంటూ స్వయానా కెనడా ప్రధాని జస్టిన్‌ ట్రూడో తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. దీంతో ఇరు దేశాల మధ్య సంబంధాలు దెబ్బతిన్నాయి. ఈ ఘటనపై కెనడా భారత్‌పై ఇప్పటికీ తీవ్ర ఆరోపణలు చేస్తూనే ఉంది. మరోవైపు నిజ్జర్‌ హత్య ఘటనపై దర్యాప్తు కూడా చేస్తోంది. అయితే, ఈ ఘటన జరిగిన 9 నెలల తర్వాత హత్యకు సంబంధించిన దృశ్యాలు తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చాయి. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో వైరల్‌ అవుతోంది.

వీడియోలో.. హర్‌దీప్ సింగ్ కార్‌ పార్కింగ్‌ నుంచి బయటకు వస్తున్న సమయంలోనే పక్క నుంచి దుండుగులు ఓ కార్‌లో వచ్చి నిఘా పెట్టారు. ఎగ్జిట్ గేట్‌ వద్దకు వచ్చే సమయానికి కార్‌ని నిజ్జర్‌ వాహనానికి అడ్డంగా ఆపారు. వెంటనే ఇద్దరు వ్యక్తులు కార్ దిగి ట్రక్‌ వైపు దూసుకొచ్చారు. నిజ్జర్‌కి గురి పెట్టి తూటాల వర్షం కురిపించారు. అనంతరం మరో కారులో అక్కడి నుంచి పరారైనట్లుగా వీడియోలో కనిపించింది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో వైరల్‌ అవుతోంది. ఖ‌లిస్థాన్‌ టైగ‌ర్ ఫోర్స్ చీఫ్ నిజ్జర్‌ 2023 జులై 18న బ్రిటిష్‌ కొలంబియా (British Columbia)లోని సుర్రే ప్రాంతంలో (gurudwara in Surrey) హత్యకు గురైన విషయం తెలిసిందే.

🚨 Breaking 🚨

Video footage of India 🇮🇳 designated terrorist Hardeep Nijjar’s killing in Canada 🇨🇦 surfaces

CBC has released video footage of the killing of Hardeep Singh Nijjar

A planned attack involving two vehicles and six persons

pic.twitter.com/jiyw6DFsG5

— World Affairs (@1_World_affairs) March 9, 2024