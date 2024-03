Massive fire | మధ్యప్రదేశ్‌ సచివాలయంలో భారీ అగ్నిప్రమాదం

March 9, 2024 / 11:25 AM IST

Massive fire | మధ్యప్రదేశ్‌ ( Madhya Pradesh) రాష్ట్రంలో భారీ అగ్నిప్రమాదం (Massive fire) చోటు చేసుకుంది. రాజధాని భోపాల్‌లోని రాష్ట్ర సచివాలయంలో (State Secretariat) మంటలు చెలరేగాయి. సచివాలయం చివరి అంతస్థులో శనివారం ఉదయం పెద్ద ఎత్తున పంటలు ఎగసిపడ్డాయి. దీంతో ఆ ప్రాంతంలో దట్టమైన పొగ అలముకుంది. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది వెంటనే అక్కడికి చేరుకొని మంటలను అదుపు చేస్తున్నారు.

#WATCH | Madhya Pradesh | A massive fire breaks out at Vallabh Bhavan State Secretariat in Bhopal. Firefighting operations are underway. Details awaited. pic.twitter.com/QBto0QSVIy

— ANI (@ANI) March 9, 2024