June 27, 2024 / 10:54 PM IST

Rohit Sharma : పొట్టి ప్ర‌పంచ క‌ప్‌లో వీర‌బాదుడు బాదుతున్న‌ భార‌త కెప్టెన్ రోహిత్ శ‌ర్మ (Rohit Sharma) మ‌రో రికార్డు నెల‌కొల్పాడు. టీమిండియా సార‌థిగా అన్ని ఫార్మ‌ట్ల‌లో 5 వేల ప‌రుగుల మైలురాయికి రోహిత్ చేరువ‌య్యాడు. ఇంగ్లండ్‌తో గ‌యానాలో జ‌రుగుతున్న సెమీ ఫైన‌ల్లో హిట్‌మ్యాన్ ఈ ఫీట్ సాధించాడు.

దాంతో, ఈ ఘ‌నత సొంతం చేసుకున్న‌ ఐదో భార‌త కెప్టెన్‌గా రోహిత్ చ‌రిత్ర సృష్టించాడు. త‌ద్వారా దిగ్గ‌జాలు మ‌హ్మ‌ద్ అజారుద్దీన్(Mohammad Azharuddin), సౌర‌భ్ గంగూలీల‌ స‌ర‌స‌న రోహిత్ స్థానం సంపాదించాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈ విధ్వంస‌క ఓపెన‌ర్ ఖాతాలో 5,013 ప‌రుగులు ఉన్నాయి.

Talk about leading from the front 🫡

Captain Rohit Sharma put on a stunning show with the bat to set up #TeamIndia‘s win & bagged the Player of the Match award 👏 👏#T20WorldCup | #AUSvIND | @ImRo45 pic.twitter.com/gCo66HWeVa

— BCCI (@BCCI) June 24, 2024