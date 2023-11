Rohit Sharma: రోహిత్ కెప్టెన్సీ వద్దన్నాడు.. కానీ మేమే..! గంగూలీ షాకింగ్ కామెంట్స్

November 10, 2023 / 04:39 PM IST

Rohit Sharma: టీమిండియా సారథి రోహిత్‌ శర్మకు మాజీ సారథి విరాట్‌ కోహ్లీ నుంచి కెప్టెన్సీ పగ్గాలు అప్పజెప్పినప్పుడు చోటుచేసుకున్న డ్రామాను భారత క్రికెట్‌ అభిమానులు ఇప్పట్లో మరిచిపోరు. 2021 టీ20 వరల్డ్‌ కప్‌ తర్వాత కోహ్లీ.. పొట్టి ఫార్మాట్‌ నుంచి తప్పుకుంటున్నట్టు ప్రకటించడం.. రోహిత్‌కు టీ20లతో పాటు వన్డేలకు కూడా సారథిగా నియమించడం, అదే సమయంలో కోహ్లీ.. నాటి బీసీసీఐ అధ్యక్షుడిగా ఉన్న సౌరవ్‌ గంగూలీ మధ్య తలెత్తిన విభేదాలు భారత క్రికెట్‌ను రచ్చకీడ్చాయి. కాగా ఈ వివాదం ముగిసిన రెండేండ్లకు గంగూలీ తాజాగా రోహిత్‌ శర్మకు సారథ్య పగ్గాలు అప్పగించడంపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశాడు.

కోల్‌కతాలో దాదా మాట్లాడుతూ.. ‘రోహిత్‌ను మేం (బీసీసీఐ) కెప్టెన్సీ ఇవ్వాలని నిర్ణయించినప్పుడు అతడు ససేమిరా ఒప్పుకోలేదు. మూడు ఫార్మాట్లలో ఆడుతూ సారథిగా ఉండటం ఒత్తిడితో కూడుకున్న విషయం. అందుకే కెప్టెన్సీకి రోహిత్‌ సముఖత చూపలేదు. కానీ అందుకు నేను ఒప్పుకోలేదు. ఒకదశలో నువ్వు సరేనని చెప్పాలి లేదంటే నేనే నీ పేరు పత్రికాముఖంగా అనౌన్స్‌ చేస్తా అని చెప్పేదాకా వెళ్లింది. అప్పుడు రోహిత్‌ సారథ్య పగ్గాల చేపట్టినందుకు నాకు సంతోషంగా ఉంది. ప్రస్తుతం ఆ ఫలితాలను మీరందరూ చూస్తున్నారు..’ అని చెప్పాడు.

Ganguly said “Rohit doesn’t wanted the captaincy because there was a lot of pressure on playing all formats – it has come on a stage I told him you have to say yes or I will announce your name, I am happy he has taken it now he is leading from front and you guys can check the… pic.twitter.com/JeEs20eL5b

