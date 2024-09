September 2, 2024 / 07:06 PM IST

US Open 2024 : ఒలింపిక్స్‌లో ప‌త‌కం కోల్పోయిన భార‌త సీనియ‌ర్ ఆట‌గాడు రోహ‌న్ బోపన్న‌(Rohan Bopanna) మ‌ళ్లీ నిరాశ‌ప‌రిచాడు. ప్ర‌తిష్ఠాత్మ‌క‌ యూఎస్ ఓపెన్‌(US Open 2024)లో క్వార్ట‌ర్స్‌కు ముందే అత‌డి పోరాటం ముగిసింది. పురుషుల డ‌బుల్స్‌లో ఫేవ‌రేట్ అయిన‌ బోప‌న్న – మాథ్యూ ఎబ్డెన్ జోడీ మూడో రౌండ్‌లోనే అనూహ్యంగా ఓట‌మి పాలైంది.

రెండో సీడ్‌గా బ‌రిలోకి దిగిన బోప‌న్న – ఎబ్డెన్ జోడీకి ఆదివారం రాత్రి షాక్ త‌గిలింది. మాగ్జిమో గొంజాలెజ్, అండ్రెస్ మొల్తెనీ జంట చేతిలో బోప‌న్న ద్వ‌యం కంగుతిన్న‌ది. తొలి సెట్ కోల్పోయిన బోప‌న్న జోడీ రెండో సెట్‌లో గ‌ట్టిగానే పోరాడింది. కానీ, చివ‌ర‌కు 1-6, 5-7తో ఓట‌మి త‌ప్ప‌లేదు.

US OPEN: Surprising 1-6 5-7 defeat for 2nd seeds Bopanna/Ebden against the 16th seeded Argentine pair of Gonzalez/Molteni in Round 3

📸 Rhea Nall/USTA pic.twitter.com/a2I7r8mxhD

— Indian Tennis Daily (ITD) (@IndTennisDaily) September 2, 2024