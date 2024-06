June 20, 2024 / 06:10 PM IST

Roger Federer : ప్ర‌పంచ టెన్నిస్‌ను రెండు ద‌శాబ్దాల పాటు ఏలిన రోజ‌ర్ ఫెద‌ర‌ర్ (Roger Federer) ఆటే కాదు జీవిత‌మూ స్ఫూర్తిదాయ‌క‌మే. త‌న సొగ‌సైన ఆట‌తో దిగ్గ‌జంగా పేరొందిన ఫెద‌ర‌ర్ మ‌ళ్లీ అభిమానుల ముందుకు వ‌చ్చాడు. ఈసారి అత‌డు కోర్టులో రాకెట్ ప‌ట్టుకొని రాలేదు. త‌న కెరీర్‌లోని చివ‌రి 12 రోజులు ఎలా గ‌డిచాయో చెప్పడానికి వ‌చ్చేశాడు.

అవును.. రెండేండ్ల క్రితం ఆట‌కు వీడ్కోలు పలికిన ఫెద‌ర‌ర్‌పై అమెజాన్ ప్రైమ్ రూపొందించిన‌ ‘ఫెద‌ర‌ర్ ట్వ‌ల్ ఫైన‌ల్ డేస్'(Federer : Twelve Final Days) డాక్యుమెంట‌రీ విడుద‌లైంది. ఈ సంద‌ర్భంగా లండ‌న్ ట‌వ‌ర్ బ్రిడ్జి (Tower Bridge)పై ఈ లెజెండ‌రీ ఆట‌గాడి డాక్యుమెంట‌రీని ఆవిష్క‌రించారు. ఫెద‌ర‌ర్ జీవితంలోని అద్భుత క్ష‌ణాల‌ను డిస్‌ప్లేపై ప్ర‌ద‌ర్శించారు. విద్యుత్ కాంతుల వెలుగులో ఫెద‌ర‌ర్ విజ‌య ప్ర‌స్థానాన్ని చూసిన అభిమానులు సంతోషం ప‌ట్ట‌లేక‌పోయారు.

Roger Federer playing tennis with a younger version of himself on Tower Bridge in London.

One of the most iconic promos I’ve ever seen. ❤️

