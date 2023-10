Riyan Parag: టీ20లలో రియాన్ పరాగ్ నయా చరిత్ర.. తోపులకు సాధ్యం కాని రికార్డు సొంతం

October 27, 2023 / 05:26 PM IST

Riyan Parag: ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌లో రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌ తరఫున ఆడే రియాన్‌ పరాగ్‌ టీ20 ఫార్మాట్‌లో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు. సయీద్‌ ముస్తాక్‌ అలీ ట్రోఫీ (స్మాట్‌) లో భాగంగా అస్సాం జట్టుకు సారథిగా వ్యవహరిస్తున్న పరాగ్‌.. వరుసగా ఆరు మ్యాచ్‌లలో అర్థ సెంచరీలు సాధించి వరల్డ్‌ రికార్డు క్రియేట్‌ చేశాడు. స్మాట్‌లో భాగంగా ముంబైలోని బాంద్రా కుర్లా కాంప్లెక్స్‌ వేదికగా కేరళతో ముగిసిన మ్యాచ్‌లో అర్థ సెంచరీ సాధించడంతో పరాగ్‌.. వరుసగా ఆరో హాఫ్‌ సెంచరీ పూర్తిచేసిన క్రికెటర్‌గా రికార్డు పుటల్లోకెక్కాడు. అంతర్జాతీయ టీ20లలో విధ్వంసక బ్యాటర్లుగా ఉన్న క్రికెటర్లకు కూడా ఈ రికార్డు సాధ్యం కాలేదు. ముస్తాక్‌ అలీ ట్రోఫీ కంటే ముందు దేశవాళీలో భాగంగా జరిగిన దేవదార్‌ ట్రోఫీలో కూడా 102, 95 పరుగులతో రాణించాడు.

ఇక స్మాట్‌లో ఆడిన తొలి మ్యాచ్‌లో 19 బంతుల్లోనే 45 పరుగులు చేసిన పరాగ్‌.. తర్వాత ఆరు మ్యాచ్‌లలో వరుసగా 61, 76, 53, 76, 72, 57 పరుగులో విజృంభించాడు. బ్యాట్‌తో పాటు బంతితో కూడా రాణిస్తున్న పరాగ్‌.. ఆల్‌ రౌండ్‌ ప్రదర్శనతో ఆకట్టుకుంటున్నాడు. రెండో మ్యాచ్‌ నుంచి పరాగ్‌.. మొత్తం తొమ్మిది వికెట్లు పడగొట్టాడు.

Riyan Parag in Syed Mushtaq Ali 2023:

45(19) & 0/53(4)

61(34) & 2/25(4)

76*(37) & 3/6(4)

53*(29) & 1/17(4)

76(39) & 1/37(4)

72(37) & 1/35(3)

57*(33) & 1/17(4)

He is ruling Syed Mushtaq Ali, just 21 years old, incredible consistency in the league…..!!!! pic.twitter.com/k0V9ArlDYO

— Johns. (@CricCrazyJohns) October 27, 2023