January 29, 2024

Rishabh Pant : టీమిండియా వికెట్ కీప‌ర్ రిష‌భ్ పంత్(Rishabh Pant) పున‌రాగ‌మ‌నానికి సిద్ద‌మ‌వుతున్నాడు. ఈ డాషింగ్ బ్యాట‌ర్ ఐపీఎల్ 17వ సీజ‌న్‌లో ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్(Delhi Capitals) కెప్టెన్‌గా రీ ఎంట్రీ ఇవ్వ‌నున్నాడు. అయితే.. కెరీర్‌లో రాకెట్‌లా దూసుకెళ్తున్న స‌మ‌యంలో కారు యాక్సిడెంట్(Car Accident) అత‌డి జీవితాన్ని ఒక్క‌సారిగా త‌ల‌కిందులు చేసింది. ఎంతో ఇష్ట‌మైన ఆట‌కు త‌న‌ను దూరం చేసిన రెండేండ్ల క్రితం నాటి కారు యాక్సిడెంట్‌ను పంత్ తాజాగా గుర్తు చేసుకున్నాడు.

స్టార్ స్పోర్ట్స్ ఛానెల్ విడుద‌ల చేసిన ఒక ప్రోమో వీడియోలో మాట్లాడిన పంత్‌.. ‘ప్ర‌పంచంలో నా క‌థ ముగిసింద‌ని జీవితంలో మొద‌టిసారి అనిపించింది. కానీ నేను అదృష్ట‌వంతుడిని. ఎంతో పెద్ద ప్ర‌మాదం అది. నేను బ‌తికాను. ఏదో ఒక శ‌క్తి న‌న్ను కాపాడింది. నేను కోలుకునేందుకు 16-18 నెల‌లు ప‌డుతుంద‌ని డాక్ట‌ర్లు చెప్పారు. రెండో జీవితం ల‌భించినందుకు ల‌క్కీగా ఫీల‌వుతున్నా’ అని వెల్ల‌డించాడు.

