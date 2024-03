March 14, 2024 / 01:00 PM IST

Rishabh Pant : భార‌త స్టార్ ఆట‌గాడు రిష‌భ్ పంత్(Rishabh Pant) ఏడాదిన్న‌ర త‌ర్వాత పున‌రాగనం చేస్తున్నాడు. ఐపీఎల్ 17వ సీజ‌న్‌లో పంత్ ఆడ‌డం ఖాయ‌మైంది. నేష‌నల్ క్రికెట్ అకాడ‌మీ ఫిట్‌నెస్ సర్టిఫికెట్‌తో పాటు బీసీసీఐ(BCCI) కూడా ప‌చ్చ‌జెండా ఊప‌డంతో త‌న మెర‌పుల‌తో ఫ్యాన్స్‌ను అల‌రించేందుకు పంత్ సిద్ధ‌మ‌వుతున్నాడు. దాంతో, అభిమానులు పంత్‌కు ఘ‌న స్వాగ‌తం పలుకుతున్నారు. ఈ సంద‌ర్భంలో ఒక అభిమాని డ‌బ్బులు వృథా చేయ‌కుండా.. పేదపిల్లలకు క‌డుపు నిండా అన్నం పెట్టారు.

దాదాపు 100 మంది పేద పిల్ల‌ల‌కు ఫుడ్ ప్యాకెట్లు ఇచ్చారు. ఆహారం అందుకున్న ఆ పిల్ల‌ల ముఖాలు న‌వ్వుల‌తో వెలిగిపోయాయి. మ‌రికొంద‌రు పిల్ల‌లు పున‌రాగమ‌నం చేస్తున్న పంత్‌కు స్వాగ‌తం అని ఇంగ్లీష్‌లో రాస్తున్న పోస్ట‌ర్ ప‌ట్టుకొన్నారు. ప్ర‌స్తుతం ఆ వీడియో ఆన్‌లైన్‌లో వైర‌ల్ అవుతోంది.

A Rishabh Pant fan distributed 100 food packets to the needy people on the occasion of Pant making the comeback.

– A lovely gesture! ❤️pic.twitter.com/XrfQqnvo3t

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) March 14, 2024